Заря - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Десна, встречавшихся в 14-м туре Украинской Премьер-лиги. Луганчане открыли счет благодаря голу Александра Гладкого, которому ассистировал Алахьяр Саядманеш. Впрочем, вела Заря недолго - Десна оперативно отыгралась усилиями Тотовицкого. Во втором тайме Гладкий оформил дубль, замкнув подачу от Жуниньо. Благодаря этой победе Заря сравнялась с Десной по очкам, при этом у команды Скрипника есть игра в запасе.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур

Заря – Десна 2:1

Голы: Гладкий 18, Гладкий 62 – Тотовицкий 21