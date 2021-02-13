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Заря - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Заря - Десна, чемпионат Украины, 13 февраля 2021

Заря - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото - ФК Заря

Новина українською

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Десна, встречавшихся в 14-м туре Украинской Премьер-лиги. Луганчане открыли счет благодаря голу Александра Гладкого, которому ассистировал Алахьяр Саядманеш. Впрочем, вела Заря недолго - Десна оперативно отыгралась усилиями Тотовицкого. Во втором тайме Гладкий оформил дубль, замкнув подачу от Жуниньо. Благодаря этой победе Заря сравнялась с Десной по очкам, при этом у команды Скрипника есть игра в запасе.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур
Заря – Десна 2:1
Голы: Гладкий 18, Гладкий 62 – Тотовицкий 21

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов)
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
13.02.2021 в 16:51
Бл...ін скільки падінь від гравців обох команд від дотику до голови і плеча... Так це ще зима, а що вони весною творити будуть? Від подиху чи косого погляду падати?
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Maldini (Киев)
13.02.2021 в 16:31
Что это футбол или катание на лыжах?!"кУДА СПЕШИТ ффу???еЩЁ ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА НУЖНО ПРОВОДИТЬ!!!
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