Заря - Десна 2:1. Боялись Шахаба - пропускали от Гладкого

О правильности и неправильности решения проводить матчи УПЛ в середине февраля, когда термометр близится к отметке минус 10, а сильный ветер неприятно обжигает лицо, сказано немало без нас. В очередной раз эту тему мы поднимать не будем, но отметить вынуждены - погодные условия серьезно повлияли на сегодняшний матч. На первый план выходили не тренерские установки, не качество игроков, а способность быстро приспособиться.

Лица игроков "Зари" и "Десны" во время исполнения гимна не были полны оптимизма - все они стояли в теплых курточках и мысль о скором их снятии наводила грусть. Интересно, что иранец Алаххяр был единственным игроком, который играл сегодня с коротким рукавом. Скорее всего, о своем решении форвард быстро пожалел - весь первый тайм он бегал по всему периметру, стараясь разогнать кровь по телу, чтобы согреться. Благодаря его настырности и был открыт счет - он подкараулил неточный пат голкипера "северян", добежал до штрафной и сделал идеальный прострел. Гладкий сыграл в любимом стиле, одним касанием переправив мяч в ворота. Интересно, что спустя пять минут у ворот гостей возник аналогичный эпизод, но передача Алаххяра была неточной.

А между двумя этими эпизодами "Десна" успела сравнять счет. На ошибку Паста своей оплошностью ответил Абу Ханна, не перехватив передачу Будковского. Мяч подхватил Конопля и мощным выстрелом сотряс перекладину. На добивании в нужном месте оказался Тотовицкий - 1:1. Интересно, что до быстрого обмена голами интереснее смотрелась "Заря", но после матч проходил под диктовку футболистов Рябоконя. Могли они претендовать на пенальти после игры рукой Вернидуба, а уже под занавес первой половины Василь спас свою команду после удара Конопли. На флангах у гостей было ощутимое преимущество.

Во втором тайме интересных эпизодов было уже меньше. Главная интрига крутилась вокруг персоны Шахаба Захеди. Многие ждали дебюта лучшего бомбардира УПЛ за "Зарю", час которого настал на 60-й минуте. Прошло буквально мгновение и луганчане во второй раз вышли вперед - вот только не иранец стал автором гола. Да, это было бы красиво, но сегодня команду Скрипника тащил другой футболист - Гладкий. Оказавшись без плотной опеки в штрафной, нападающий головой идеально пробил после навеса Жуниора. Успели уже списать Александра? Вписывайте обратно!

Поражение в первом матче 2021-го не входило в планы Рябоконя, потому он сразу принялся усилять игру, пустив в бой Картушова и Домбровского. Однако и "Заря" была готова к подобному, серьезно прибавив во второй половине. До ударов по воротам Василя дело практически не доходило, а из опасного можно вспомнить момент Будковского. Филипп часто любит огорчать свою экс-команду, но сегодня у нападающего шло туго. Не обошлось и без крови в сегодняшнем матче - головами столкнулись Вернидуб и Имереков, и последний получил рассечение. Максим показал себя настоящим бойцом, давая команду врачам быстрее делать перевязку. Рябоконь же рисковать не захотел, быстро заменив своего центрбека.

У "Десны" дела в атаке не особо клеились и в конце гости попытались взять луганчан в осаду, закидывая штрафную навесами. Практически все шло в молоко, а "Заря" смотрелась опаснее в своих контратаках. Забить не вышло, но три пункта им достались и без этого. Сегодня команде Скрипника хватило двух голов в исполнении Гладкого, чтобы добыть победу. Победу, как нам кажется, вполне справедливую. "Северяне" провели мощный отрезок в первом тайме, но второй они себе в актив не запишут. А вот "Заря" имеет на это право.

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Заря - Десна 2:1

Голы: Александр Гладкий 18, Александр Гладкий 61 - Андрей Тотовицкий 20

Заря: Никола Василь, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский (Шахаб Захеди 60), Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Егор Назарина, Денис Фаворов, Аллахяр, Андрейс Цыганикс (Жуниор Рейс 46)

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Богдан Билошевский (Егор Картушов 67), Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой (Максим Дегтярёв 79), Алексей Гуцуляк (Андрей Домбровский 67), Ефим Конопля (Андрей Гитченко 79), Филипп Будковский, Максим Имереков (Леван Арвеладзе 86)

Предупреждения: Дмитрий Иванисеня 81 - Максим Имереков 51, Владислав Огиря 64, Ефим Конопля 77