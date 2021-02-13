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Гладкий догнал Девича в рейтинге бомбардиров за все сезоны
Еще один гол и будет чистое восьмое место
фото - ФК "Зоря"
Александр Гладкий стал одним из героев матча 14-го тура УПЛ, в котором "Заря" принимает "Десну". В первом тайме форвард открыл счет, а во втором снова вывел свою команду вперед, замкнув подачу от левого защитника Жуниньо.
Таким образом, Гладкий довел число забитых голов в текущем сезоне до шести. Всего же у Александра уже 90 результативных ударов за всю историю выступлений в высшем дивизионе чемпионата Украины. Один гол он забил за "Металлист", 14 - за "Харьков", 42 - за "Шахтер", два - за "Днепр", 23 за "Карпаты", два за "Черноморец".
В общем рейтинге за все сезоны Гладкий догнал Сергея Мизина и Марко Девича. Напомним, что абсолютный рекорд принадлежит Максиму Шацких, который забил 124 гола.
- Максим Шацких - 124
- Сергей Ребров - 123
- Евгений Селезнев - 116
- Андрей Воробей - 105
- Андрей Ярмоленко - 99
- Жуниор Мораес - 98
- Александр Гайдаш - 95
- Марко Девич - 90 (219 матчей)
- Александр Гладкий - 90 (311 матчей)
- Сергей Мизин - 90 (342 матча)
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