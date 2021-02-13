Гладкий догнал Девича в рейтинге бомбардиров за все сезоны

Александр Гладкий стал одним из героев матча 14-го тура УПЛ, в котором "Заря" принимает "Десну". В первом тайме форвард открыл счет, а во втором снова вывел свою команду вперед, замкнув подачу от левого защитника Жуниньо.

Таким образом, Гладкий довел число забитых голов в текущем сезоне до шести. Всего же у Александра уже 90 результативных ударов за всю историю выступлений в высшем дивизионе чемпионата Украины. Один гол он забил за "Металлист", 14 - за "Харьков", 42 - за "Шахтер", два - за "Днепр", 23 за "Карпаты", два за "Черноморец".

В общем рейтинге за все сезоны Гладкий догнал Сергея Мизина и Марко Девича. Напомним, что абсолютный рекорд принадлежит Максиму Шацких, который забил 124 гола.