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Гладкий догнал Девича в рейтинге бомбардиров за все сезоны

Премьер-лига
(3 голосов)

Еще один гол и будет чистое восьмое место

Гладкий догнал Девича в рейтинге бомбардиров за все сезоны

фото - ФК "Зоря"

Новина українською

Александр Гладкий стал одним из героев матча 14-го тура УПЛ, в котором "Заря" принимает "Десну". В первом тайме форвард открыл счет, а во втором снова вывел свою команду вперед, замкнув подачу от левого защитника Жуниньо.

Таким образом, Гладкий довел число забитых голов в текущем сезоне до шести. Всего же у Александра уже 90 результативных ударов за всю историю выступлений в высшем дивизионе чемпионата Украины. Один гол он забил за "Металлист", 14 - за "Харьков", 42 - за "Шахтер", два - за "Днепр", 23 за "Карпаты", два за "Черноморец".

В общем рейтинге за все сезоны Гладкий догнал Сергея Мизина и Марко Девича. Напомним, что абсолютный рекорд принадлежит Максиму Шацких, который забил 124 гола.

  1. Максим Шацких - 124
  2. Сергей Ребров - 123
  3. Евгений Селезнев - 116
  4. Андрей Воробей - 105
  5. Андрей Ярмоленко - 99
  6. Жуниор Мораес - 98
  7. Александр Гайдаш - 95
  8. Марко Девич - 90 (219 матчей)
  9. Александр Гладкий - 90 (311 матчей)
  10. Сергей Мизин - 90 (342 матча)
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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий
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