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ВИДЕО, как Львов поразил Минай в первом тайме двумя одинаковыми голами

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильская связка в действии

ВИДЕО, как Львов поразил Минай в первом тайме двумя одинаковыми голами

ПФК Львів

Новина українською

"Минай" на данный момент принимает "Львов" в рамках 14-го тура Украинской Премьер Лиги. На перерыв команды ушли при счете 0:2 в пользу гостей. "Львы" забили два идентичных гола после контратак. Даже исполнители ассиста и взятие ворот были одинаковыми: бразилец Ренан отдал на соотечественника Тавареша. Эти результативные действия были для обоих дебютными в этом сезоне.

Отметим, что после перерыва хозяева смогли отквитать один гол усилиями Антона Шиндера.

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В статье: ФК Львов ФК Минай
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Источник:
Футбол1/2/3

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