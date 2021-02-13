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Наставник Львова Шумский: Мы изучали игру Миная в защите
Коуч львовской команды подвел итоги первого матча во второй половине УПЛ
ПФК "Львов"
Главный тренер "Львова" Виталий Шумский прокомментировал
- Знали, что будет тяжелая игра. Ибо "Минай" - хорошая команда, они показывают хороший футбол. Но мои ребята молодцы, они быстро пристроились к полю. Спасибо им за игру.
- Кстати, насчет поле: как оно вам?
- Ну, когда шипы не влезают в траву - очень неприятно играть. Но надо так надо. Ведь все должно решаться на футбольном поле.
- Два выхода Тавареша на ворота определили результат. Вы как-то просчитывали такие моменты?
- Мы изучали игру "Миная" в защите, благо, удалось выполнить, над чем работали на подготовке.
- Для вашей команды это был принципиальный матч?
- Конечно, мы соседи в турнирной таблице, каждая игра как последний бой. И для вашей команды матчи важны, и для нашей. Впереди еще много сложных игр.
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