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Беседин и Цыганков в старте на первый официальный матч Динамо в году
Супряга и Родригес остались на скамейке запасных
ФК Динамо
"Динамо" встретится с "Олимпиком" в первом туре второго круга УПЛ. Наставник киевлян Мирча Луческу выбрал следующий стартовый состав на матч:
Бущан - Караваев, Миколенко, Попов, Кендзера - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Беседин.
Отметим возвращение нападающего Артема Беседина в состав после года перерыва из-за дисквалификации за допинг. Также то, что центральный защитник Илья Забарный не попал даже в заявку на игру.
Матч начнется в 17:00.
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Комментарии (1)
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dazo26
13.02.2021 в 16:49
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0
0
Maldini (Киев)
13.02.2021 в 16:38
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