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Беседин и Цыганков в старте на первый официальный матч Динамо в году

Премьер-лига
(1 голосов)

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Беседин и Цыганков в старте на первый официальный матч Динамо в году

ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" встретится с "Олимпиком" в первом туре второго круга УПЛ. Наставник киевлян Мирча Луческу выбрал следующий стартовый состав на матч:

Бущан - Караваев, Миколенко, Попов, Кендзера - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Беседин.

Отметим возвращение нападающего Артема Беседина в состав после года перерыва из-за дисквалификации за допинг. Также то, что центральный защитник Илья Забарный не попал даже в заявку на игру.

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Матч начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Комментарии (1)
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dazo26
13.02.2021 в 16:49
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Maldini (Киев)
13.02.2021 в 16:38
нУ КАКОЙ ФУТБОЛ.ВЫ ЧЁС ДУБА УПАЛИ???ФФУ просто с катушек съехала!Их бы всех на поле!!!На санках.на лыжах-это понятно.но ФУТБОЛ???Конечно с кофе у телика, оно НИЧЕГО,но"бразильцы или др.-КАК???КОМУ ПРИШЛА ЭТА БРЕДОВАЯ МЫСЛЬ, начать чемпионат в середине "ЛЮТОГО?!?!".С немцами играли на ст."Динамо!"и то летом,а тут???Кому это надо и во время пандемии???Мне жаль футболистов,а ещё больше суркисов!!!
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