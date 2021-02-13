Беседин и Цыганков в старте на первый официальный матч Динамо в году

нУ КАКОЙ ФУТБОЛ.ВЫ ЧЁС ДУБА УПАЛИ???ФФУ просто с катушек съехала!Их бы всех на поле!!!На санках.на лыжах-это понятно.но ФУТБОЛ???Конечно с кофе у телика, оно НИЧЕГО,но"бразильцы или др.-КАК???КОМУ ПРИШЛА ЭТА БРЕДОВАЯ МЫСЛЬ, начать чемпионат в середине "ЛЮТОГО?!?!".С немцами играли на ст."Динамо!"и то летом,а тут???Кому это надо и во время пандемии???Мне жаль футболистов,а ещё больше суркисов!!!