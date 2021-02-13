Кобин: Игроки говорили, что все понимают, но игра со Львовом показала, что не поняли

Главный тренер "Миная" Василий Кобин подвел итоги поражения от "Львова" в матче 14-го тура УПЛ.

- Провалили старт поединка, команда была готова, хотя многие разбирали нюансы относительно старта поединка на таком поле и при такой погоде. Игроки говорили, что все понимают, но игра показала, что не поняли. Пропустили из ошибок две контратаки и два гола. Мы создавали моменты и владели инициативой, а забивал "Львов". Поздравляю соперника.

Я готовился, понимал, что будет такая игра, много моментов с участием соперника пересмотрели. Но игрокам нужно готовиться к матчам тщательно. Мы говорим, но все вылетает в пустоту. Должны думать, как готовиться к матчам. Соперник ничего выдающегося не показал. Но едет отсюда с победой. Нас не "раскатали", но забили нам на контратаках. Хотя мы об этом много говорили.

Однако я виноват, что игроки не выполнили установки. Надо было ставить, значит, других игроков.

- Что в перерыве сказали своей команде?

- Был рабочая разговор, сказал игрокам, что мы контролируем игру. Надо было раз пробить мимо вратаря в сетку и дальше пойдет. Так и произошло. Забили один гол, но Львов еще глубже сел в защиту и класс наших игроков не позволил раскрыть эту оборону. Хотя были стандарты, были полу-моменты, но мы ничего из этого не вытащили. Думаю, мы не заслуживали поражения, могли взять какие-то очки.

- Как вам новички команды? Их сегодня было много...

- Милевский понравился своей игрой, тем, как он цеплялся за мяч, отдавал хорошие передачи в штрафной, только их нужно было доводить до ударов. Уго, который вышел во втором тайме, не работал с нами неделю, были проблемы с документами. Приехал только вчера, но мы верили, что он нам поможет, потому что хорошо проводил сборы. Он квалифицированный игрок. Петрусенко молодой парень, не подобрал правильно обувь, хотя как для первой игры все нормально. Результата нет - в этом проблема.

- Как вам поле и состояние газона?

- Да все были в одинаковых условиях. Здесь нечего говорить о поле, здесь надо выходить играть и выполнять установку тренера. Мы 70 процентов времени держали мяч, но пропустили два гола, причем здесь поле? Просто ненадлежащая концентрация игроков. Вот и все.