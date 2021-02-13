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И Милевский не помог. Минай - Львов 1:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Кобина не смогли отыграться

И Милевский не помог. Минай - Львов 1:2. Видео голов и обзор матча

УПЛ

Новина українською

В рамках 14-го тура УПЛ "Минай" потерпел домашнее поражение от "Львова" со счетом 1:2. Свои голы гости забили еще в первом тайме усилиями двух бразильцев: Ренан отдавал на Альваро Тавареша и тот реализовывал контратаки. Единственный мяч подопечные Василия Кобина отыграли в начале второй половины встречи усилиями Антона Шиндера, который отличился через две минуты после выхода на замену.

Минай - Львов 1:2 (0:2)

Голы: Шиндер (47) - Альваро (13, 45)

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В статье: Львов Минай
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Источник:
Футбол1/2/3

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