И Милевский не помог. Минай - Львов 1:2. Видео голов и обзор матча

В рамках 14-го тура УПЛ "Минай" потерпел домашнее поражение от "Львова" со счетом 1:2. Свои голы гости забили еще в первом тайме усилиями двух бразильцев: Ренан отдавал на Альваро Тавареша и тот реализовывал контратаки. Единственный мяч подопечные Василия Кобина отыграли в начале второй половины встречи усилиями Антона Шиндера, который отличился через две минуты после выхода на замену.

Минай - Львов 1:2 (0:2)

Голы: Шиндер (47) - Альваро (13, 45)