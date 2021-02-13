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И Милевский не помог. Минай - Львов 1:2. Видео голов и обзор матча
Подопечные Кобина не смогли отыграться
УПЛ
В рамках 14-го тура УПЛ "Минай" потерпел домашнее поражение от "Львова" со счетом 1:2. Свои голы гости забили еще в первом тайме усилиями двух бразильцев: Ренан отдавал на Альваро Тавареша и тот реализовывал контратаки. Единственный мяч подопечные Василия Кобина отыграли в начале второй половины встречи усилиями Антона Шиндера, который отличился через две минуты после выхода на замену.
Минай - Львов 1:2 (0:2)
Голы: Шиндер (47) - Альваро (13, 45)
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Источник:Футбол1/2/3
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