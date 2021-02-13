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Динамо - Олимпик 3:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне побеждают в первом матче второй части УПЛ

Динамо - Олимпик 3:1. Обзор матча и видео голов

Oleksandr Prykhodko

Новина українською

В матче 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимало на своем поле донецкий "Олимпик". Команды проводили поединок на заснеженном газоне.

Счет в игре после позиционной атаки открыли гости, благодаря голу Альваренги на 19-й минуте встречи. Спустя 10 минут "бело-синие" сумели отыграть забитый мяч и снова установить паритет в игре - Виктор Цыганков исполнил прямой удар по воротах со штрафного, а Артем Беседин успешно сыграл на добивании головою.

В концовке "Динамо" смогло все-таки дожать "Олимпик": сначала забил красивым ударом Буяльский, а на 90-й минуте дубль оформил Беседин.

13 января, 17:00

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

14-й тур, чемпионат Украины

"Динамо"- "Олимпик" 3:1

Голы: Беседин 29, 90, Буяльский 77 - Альваренга 19

"Динамо": Бущан – Караваев, Миколенко, Попов, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – де Пена, Цыганков – Беседин.

Запасные: Бойко, Шабанов, Леднев, Андриевский, Родригеш, Сидклей, Сирота, Супряга, Дуэлунд.

"Олимпик": Чекотун, Драме, Снурницын, Пасич, Лебеденко, Бабенко, Альваренга, Хамелюк, Политыло, Романовский, Нкенг.

Запасные: Бетим, Зотько, Векляк, Завийский, Таллес, Давыденко, Чогадзе.

Удаление: Нкенг 76

Обзор матча

Видео гола Альваренги

Видео гола Беседина

Видео гола Буяльского

Удаление Нкенга

Видео второго гола Беседина

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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avtoigor (Киев)
13.02.2021 в 19:52
Все желтые как и красные по игре 100%, плохо что мало забили можно было 4 и 5 мячей а так 3:1
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+1
0
Пришта Литин (Київ)
13.02.2021 в 19:52
Дякую за перемогу, Динамо!
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+2
0
Mick Mars (Київ)
13.02.2021 в 19:06
Цікаво, як тепер кротам буде грати завтра на полі після сьогоднішнього матчу? Навряд чи його встигнуть відновити... Може треба було не випендрюватися, а грати сьогодні в Ковалівці?
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+4
0
Hanter44 (Baburka)
13.02.2021 в 19:01
Повеселили!Еще в начале первого тайма,когда судья начал раздавать карточки игрокам Олимпика стало понятно,что в нужный момент будет либо пенальти,либо удаление.Так и случилось.Динамо ,особенно во втором тайме ,и так играло лучше и напористей.И спокойно могло обойтись без помощи судьи.
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+2
-10
UA Hero (Chernivtsi)
13.02.2021 в 19:24
Тобто дві жовті незаслужені? Ліві?
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+4
-1
Referee-12 (Новая Прага)
13.02.2021 в 20:28
смешной.... привык всегда во всем винить арбитров... обе карточки по делу...
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+1
0


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