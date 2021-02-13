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Динамо - Олимпик 3:1. Обзор матча и видео голов
Киевляне побеждают в первом матче второй части УПЛ
Oleksandr Prykhodko
В матче 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимало на своем поле донецкий "Олимпик". Команды проводили поединок на заснеженном газоне.
Счет в игре после позиционной атаки открыли гости, благодаря голу Альваренги на 19-й минуте встречи. Спустя 10 минут "бело-синие" сумели отыграть забитый мяч и снова установить паритет в игре - Виктор Цыганков исполнил прямой удар по воротах со штрафного, а Артем Беседин успешно сыграл на добивании головою.
В концовке "Динамо" смогло все-таки дожать "Олимпик": сначала забил красивым ударом Буяльский, а на 90-й минуте дубль оформил Беседин.
13 января, 17:00
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
14-й тур, чемпионат Украины
Голы: Беседин 29, 90, Буяльский 77 - Альваренга 19
"Динамо": Бущан – Караваев, Миколенко, Попов, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – де Пена, Цыганков – Беседин.
Запасные: Бойко, Шабанов, Леднев, Андриевский, Родригеш, Сидклей, Сирота, Супряга, Дуэлунд.
"Олимпик": Чекотун, Драме, Снурницын, Пасич, Лебеденко, Бабенко, Альваренга, Хамелюк, Политыло, Романовский, Нкенг.
Запасные: Бетим, Зотько, Векляк, Завийский, Таллес, Давыденко, Чогадзе.
Удаление: Нкенг 76
Обзор матча
Видео гола Альваренги
Видео гола Беседина
Видео гола Буяльского
Удаление Нкенга
Видео второго гола Беседина
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