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Динамо - Олимпик 3:1. С возвращением, Артем Беседин

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард отметился дублем

Динамо - Олимпик 3:1. С возвращением, Артем Беседин

Oleksandr Prykhodko

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевскому "Динамо" уже в ближайший четверг стартовать в плей-офф Лиги Европы. Команда Луческу на своем холодном поле, такое вот зимнее гостеприимство, сыграет против "Брюгге", но сейчас и не скажешь, какой турнир для столичной команды важнее. Вполне возможно, что Мирча Луческу, понимая всю сложность нынешней кампании, сделает ставку на внутреннее первенство. А потому, и настрой лидера УПЛ на сегодняшний матч против "Олимпика" должен был быть запредельным.

Стартовый состав "бело-синих" удивил. Вне заявки остался Забарный, позже стало известно о его микротравме, а в центре обороны вышла пара Кендзера-Попов. Также состоялся камбэк Артема Беседина - пропустив больше года, форвард вышел в первой официальной игре года. Игорь Климовский решил пойти на риск, поставив в ворота "Олимпика" молодого Чекотуна. Спойлер - отыграл голкипер не без приключений.

В начале матча в глаза бросалась готовность "Динамо" - киевляне не боялись вступать в активный прессинг на половине поля соперника и пытались создавать моменты у чужих ворот. Но несмотря на такую заряженность, шансов у столичного клуба было немного, а за первые 20 минут можно вспомнить только удар головой Беседина - выше. А вот "Олимпик" ответил более качественно, да еще и так ответил, что Бущану пришлось вынимать мяч из собственных ворот. Герой эпизода - Лебеденко, который сумел с боем прорваться по флангу и сделать передачу. Там легким движением ноги новичок Нкенг нашел Альваренгу и тот точно пробил мимо Бущана - 0:1. Неожиданная пощечина сегодняшним хозяевам.

Динамо - Олимпик 3:1. С возвращением, Артем Беседин - изображение 1

Впрочем, "Динамо" проигрывало в счете недолго, футболисты и Мирча Луческу даже не успели по-настоящему испугаться. Отыграться киевляне успели после стандарта - Цыганков нанес мощный удар со штрафного, Чекотун отбил перед собой, где головой, на этот раз точно, пробил Беседин. Вот такой камбэк. Ближе к концу первого тайма Артем вновь оказался в эпицентре событий, наглядно показав Супряге как нужно завершать моменты, в касание пробив после прострела де Пены. Одна беда - офсайд. Однако такая форма Беседина - хороший знак для "Динамо".

Динамо - Олимпик 3:1. С возвращением, Артем Беседин - изображение 2

Не проведя замен в перерыве, наставники дали понять, что игра не изменится во втором тайме. Команда Луческу продолжила атаковать, причем делать это в разы качественнее, а вот "Олимпик" всеми силами прижимался к своим владениям, делая по одинокие вылазки вперед, в надежде хотя бы на удар в сторону ворот. И вряд ли кто-то рискнет в них бросить камень, не часто команда Климовского дает отпор грандам, а потому очками разбрасываться там не привыкли. Несколько раз "Олимпику" везло - отличные моменты не могли реализовать Караваев и де Пена, но больше других оплошал Попов, не сумев точно ударить головой в стопроцентном моменте. Румынский тренер все видел, но не решался освежать состав. А ведь там грустили Родригес, Леднев, Дуэлунн... Да и про Супрягу забывать не стоит.

Но подмога пришла со стороны. Новичок "Олимпика" Нкенг решил, что голевая передача в дебюте - слишком мелко для него, нужно нечто большее. Как и итог, глупая вторая желтая карточка и досрочный уход с поля. Казалось, зачем гостям сегодня форвард, если в атаку они практически не играют. Но спустя минуту после удаления Нкенга "Динамо" забило второй. Буяльский обыгрался с Цыганковым, а после нанес шикарный удар с лета - красиво, а главное эффективно, у Чекотуна шансов не было. Мог ли отыграться "Олимпик"? Возможно, но не в сегодняшней игре. Хозяева не позволили сопернику ничего создать у своих ворот, а в конце контрольный выстрел нанес все тот же Беседин, снова сыграв на добивании после стандарта Цыганкова. "Убил", - как сказали бы в игре "Морской бой". Что интересно, команда Климовского доигрывала встречу вдевятером - после просмотра ВАР был удален Лебеденко, который в целом провел добротный матч.

Динамо - Олимпик 3:1. С возвращением, Артем Беседин - изображение 3

Подытожим. К победе киевского "Динамо" сегодня особых вопросов быть не должно. Команда Луческу давила с первой и до последней минуты матча, отыгралась с 0:1, создала моментов на три матча вперед, но... Но забить второй гол, который стал ключевым, смогли только в большинстве. Хотя откровенно говоря, матч складывался так, что Киев должен был по закону справедливости найти свой гол. И он его таки нашел. Теперь "бело-синим" остается ждать матча против "Брюгге".

Динамо - Олимпик 3:1
Голы: Артем Беседин 30, Виталий Буяльский 78, Артем Беседин 90 - Фабрисио Альваренга 20
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 75), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Артем Беседин, Томаш Кендзёра
Олимпик: Андрей Чекотун, Иссиар Драме , Владислав Хамелюк (Тарас Завийский 63), Даниэль Романовский (Темур Чогадзе 75), Тадеус Нкенг , Фабрисио Альваренга, Руслан Бабенко, Евгений Пасич (Таллес Бренер 82), Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
Предупреждения: Артем Беседин 14 - Тадеус Нкенг 9, Иссиар Драме 15, Тадеус Нкенг 76
Удаления: Тадеус Нкенг 76, Орест Лебеденко 88

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В статье: Виталий Буяльский Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Артем Беседин Фабрисио Альваренга
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Комментарии (56)
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Spokoyno (Киев)
13.02.2021 в 20:28
Ну по-перше Динамо перемогло класом. По-друге, невже футбол, це зимовий від спорту... Чи це такий різновид як у хокеї з м'ячем? Є на траві і є БЕНДІ. Трете виходить з другого! При -10 клас суперників зближується... і скоріш ДОНИЗУ! Не згодним пропоную пару раз впасти на замерзлу землю...
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
13.02.2021 в 20:20
Бєсєдін саме для такої погоди гравець. Коли повністю нівелюються технічні здібності і партнерів, і суперників, тоді і він не гірше за інших виглядає завдяки фізичним даним. Для літнього футболу потрібен зовсім інший форвард.
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0
-1
Геродот (Винница)
13.02.2021 в 20:04
Всех болел с началом второго круга. Что касается игры, то Олимпик понравился, особенно в первом тайме. Хорошо играли в пас, слажено выходили в атаку, смогли забить гол. А потом сникли как-то. Впрочем этому есть объяснение - класс Динамо выше, потому и победа их закономерна. Поле конечно поганое было, но одинаковое для всех. А Олимпику надо работать над обороной, в первом голе есть ее вина, особенно вратаря, который поставил коряво стенку, дал нанести динамовцам прямой удар по воротам. Защитники оказались в роли статистов. Ну и проблема дисциплины в команде есть. Два удаления в одной игре - не много ли? Почему-то был уверен, смотря игру, что выгонят Лебеденко, и не ошибся. Слишком заведенным был, фолил где не попадя. И получил красную. Видимо решил, что побывав за бугром, ему все сойдет с рук. И еще. Радует, что большинство комментов, касающихся игры, по делу, без грязи и взаимных оскорблений, а число авторов, скорее всего малолеток, просто выплескивающих изо рта дерьмо на сайт, унижая оппонентов, исчисляется единицами. Жаль, что админы их не банят. Я не болельщик Динамо, но динамовцам - украинской команде, желаю успеха в четверг в матче с Брюгге.
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+6
-2
Пришта Литин (Київ)
13.02.2021 в 20:01
Мастерство форварда есть мастерство, его не пропьешь. Спасибо динамовцам и респект А.Беседину. С победой всех киевлян!
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+5
-4
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 20:04
А кто форвард то?
Ответить
+4
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
13.02.2021 в 20:07
Оно тебе надо? Тупость, отцепись от нормальных форумчан.
+5
-3
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 20:16
Ты опять решил, что твое мнение для меня что-то значит?
0
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
13.02.2021 в 20:33
Нет конечно. Ну кто-то же должен подсказать, что ты тупой троль и не позорился здесь.
+1
0
Serhio79 (Kyiv)
13.02.2021 в 19:41
Рахунок по грі, Беседін показав свою майстерність "форфарда штрафного майданчика". Але перед ЛЄ тривожно, там суперник іншого рівня. Родрігес знову ніякий :-(. До захисту теж багато питань.Основна наша надія - традиційно Циганков і де Пена. П.С. З другою червоною арбітр перестарався, коли гравець вбігає в штрафну під кутом в оточенні двох супротивників - це не фото останньої надії
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+6
-3
мы за динамо (киев)
13.02.2021 в 20:33
традиційно так грають всі. тут ключове слово грають. йде боротьба і зазвичай з порушеннями. (хоча в нашому випадку протидія йшла геть ззаду, він повністю програв позицію. залишалось тільки бити ззаду.суперник вже від нього звільнився і йшов на ворота. зараз за це стали давати червону.
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
13.02.2021 в 19:35
Всех, кто за Динамо, с победой Кто там говорил, что форварды не забивают? Беседин - монстр !!!
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+7
-7
avatar
Kolibri (Киевоград)
13.02.2021 в 19:20
Без удаления не выиграли бы?
Ответить
+4
-12
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 19:25
Это мы уже не узнаем...
Ответить
+8
-8
lucky_guy
13.02.2021 в 19:18
Второй тайм в исполнении ДК был отличным, Беседин так держать. Фанов с победой!
Ответить
+11
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.02.2021 в 19:19
ультрас тоже поздравляешь или где?
Ответить
+1
-5
Dardolis (Первомайск)
13.02.2021 в 19:21
Фанов с победой, тем кому не футбол интересен, а кричалки...сами себе прокричат и поздравят...
+8
-1
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 19:20
Жаль только, что в равных составах забить не удалось...
Ответить
+4
-8
amg333 (Kyiv )
13.02.2021 в 19:25
Так что,надо было не удалять??..потому что Динамо должно было именно в равных составах выиграть???..удаление по делу ,так что ,твой комент не в тему!
+6
-5
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 19:26
Все карточки по делу... Победа она такая....
+4
-5
amg333 (Kyiv )
13.02.2021 в 19:28
Ты бы так переживал за соперников фк чмохтар
+7
-2
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 19:29
Я смотрел Заря - Десна, там на карточки никого не сажали и была нормальная мужская игра...
+3
-8
avatar
MES QUE UN CLUB
13.02.2021 в 19:32
Послушай, мужчина. Не скули здесь. Не нравится, спрячься в нору и жди завтрашние приключения кротов.
+7
-6
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 19:33
Не тебе мне указывать, мальчик.
+4
-10
amg333 (Kyiv )
13.02.2021 в 19:33
Но то что у Динамо после первого тайма было тоже 2 карточки ты не упоминаешь.....или это другое?..и удали судейка игрока Динамо,ты бы и слова про это не написал!!!..знаем мы таких однобоких борцов за справедливость!!!
+5
-4
prockop4uck (Киев)
13.02.2021 в 19:35
Аналонский сепар денееровского сепара гоняет. Дива дивные
+4
-4
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 19:37
А Цыганков, как всегда, пальчиком судье подсказывал...
+5
-8
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
13.02.2021 в 19:39
У Ковалівці сьогодні теж могла б бути нормальна чоловіча гра...
+6
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.02.2021 в 19:52
Ты знаешь, Мес не сепар, он просто болельщик Барсы с незадавних часов,, и давний от иммиграции до сих пор болельщик ДК. С ним можно вести речь ,он не вредный)))
+1
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
13.02.2021 в 19:59
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) Спасибо за поддержку. Только я иммигрантом никогда не был, это мой дед в начале 20х прошлого века из Киева сбежал. ))
0
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.02.2021 в 19:14
Чудова гра у виконанні киян, з настроєм, думкою і тактичною грамотністю. Дуже довго не таланило з голами, але наполегливість і впевненість у власні сили зробили свою добру справу, попри те, що така погода значною мірою знівелювало технічну гру Динамо, але клас є клас - він значно вищий у київського клубу. З першою перемогою цього року!
Ответить
+4
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.02.2021 в 19:12
Играли хорошо, старались, но многое не получалось. Но поле - жесть. Сейчас в Киеве около -11. Завтра поле будет ещё хуже. Но ничего, бишофитом польют - лёд растает, но трава пропадет ...
Ответить
+6
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.02.2021 в 19:15
Переживаешь за траву?)))
Ответить
+2
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
13.02.2021 в 19:40
Ну завтра кроти будуть страдати... А могли сьогодні грати в Ковалівці на полі, яке ніхто не переорав бутсами! Але хто їм дохтор
Ответить
+3
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.02.2021 в 19:45
поле инспектировали в 10-00. забраковали...Игра должна начаться в 17-00. Вся команда Шахтера не приезжала в село и не собирались...
+2
-2
kapkan (Луганск)
13.02.2021 в 19:09
Похоже Супруга на долго на скамейку присел)) Тем более, Луческу любит деревянных напов.
Ответить
+7
-4
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 19:09
Только два удаления? Ахметов всё купил..,
Ответить
+4
-15
amg333 (Kyiv )
13.02.2021 в 19:12
Так удаления по делу,чего мычишь?
Ответить
+11
-5
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 19:17
Все карточки по делу, так держать ...
+5
-2
amg333 (Kyiv )
13.02.2021 в 19:06
Надеюсь,что завтра на этом убитом поле,даунецким обезьянкам ещё тяжелее будет играть чем сегодня в коваливке!
Ответить
+8
-10
C_Ballack (Днепр)
13.02.2021 в 19:14
Так не факт что играть будут. Опять вывернут так, что поле не готово и.т.д. и технарь...
Ответить
+7
-5
amg333 (Kyiv )
13.02.2021 в 19:15
Не удивлюсь,если эта даунецкая мразь ,завтра снова начнёт выдумывать что-то !
+8
-7
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
13.02.2021 в 19:41
Так а кому технар, якщо поле Динамо...
0
-2
lucky_guy
13.02.2021 в 19:17
Мальчик, все уже осознали твой уровень интеллекта, не закапывай себя еще глубже. Зачем писать один и тот же умственно отсталый высер по 3 раза?
Ответить
+11
-4
amg333 (Kyiv )
13.02.2021 в 19:17
Лаки гей-просто иди на )(уй
+3
-9
Запорізьке Торпедо (zp)
13.02.2021 в 19:06
додавили, норм. Брюгге тоже приморозит) 2 матча Дубарь-Премьер-лиги - и 7 голов, годнота
Ответить
+5
-2
Одіссей (Донецьк)
13.02.2021 в 19:04
Заслуженная победа.
Ответить
+6
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.02.2021 в 19:03
Молодец, Бес! Это только начало ответа твоим лишнехромосомным сепарам!!!
Ответить
+7
-9
amg333 (Kyiv )
13.02.2021 в 18:59
А даунецкие шлюхи пускай дальше отмазывают свой помойный кабинет!!!
Ответить
+8
-11
мы за динамо (киев)
13.02.2021 в 18:59
а я толька с мароза, я шо майская роза. з поверненням-продовженням чемпіонату. виграли, сподіваюсь нічого не відморозили.
Ответить
+7
-5
dmitroj88
13.02.2021 в 18:58
Олимпик откажется скатать договорняк? Запретим играть 4м игрокам и нарисуем два удаления
Ответить
+10
-17
amg333 (Kyiv )
13.02.2021 в 18:59
Хочешь сказать что удаления левые??
Ответить
+12
-10
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.02.2021 в 19:02
чучело, ти про які 4 футболісти говориш?
Ответить
+10
-9
Запорізьке Торпедо (zp)
13.02.2021 в 19:06
ты матч смотрел-то, нарисованный?)
Ответить
+4
-6
amg333 (Kyiv )
13.02.2021 в 18:58
Молодцы,вышли в снег не побоялись как даунецкая помойка,и выиграли!!
Ответить
+11
-11
Artemanat (Кривой Рог)
13.02.2021 в 18:58
То чувство когда опорный грузчик-форвад за один матча забил больше чем мега талант
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+11
-5
absurdlight (Kiev)
13.02.2021 в 18:55
Любишь медок, люби и холодок.
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+8
-4


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