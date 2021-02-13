Динамо - Олимпик 3:1. С возвращением, Артем Беседин

Киевскому "Динамо" уже в ближайший четверг стартовать в плей-офф Лиги Европы. Команда Луческу на своем холодном поле, такое вот зимнее гостеприимство, сыграет против "Брюгге", но сейчас и не скажешь, какой турнир для столичной команды важнее. Вполне возможно, что Мирча Луческу, понимая всю сложность нынешней кампании, сделает ставку на внутреннее первенство. А потому, и настрой лидера УПЛ на сегодняшний матч против "Олимпика" должен был быть запредельным.

Стартовый состав "бело-синих" удивил. Вне заявки остался Забарный, позже стало известно о его микротравме, а в центре обороны вышла пара Кендзера-Попов. Также состоялся камбэк Артема Беседина - пропустив больше года, форвард вышел в первой официальной игре года. Игорь Климовский решил пойти на риск, поставив в ворота "Олимпика" молодого Чекотуна. Спойлер - отыграл голкипер не без приключений.

В начале матча в глаза бросалась готовность "Динамо" - киевляне не боялись вступать в активный прессинг на половине поля соперника и пытались создавать моменты у чужих ворот. Но несмотря на такую заряженность, шансов у столичного клуба было немного, а за первые 20 минут можно вспомнить только удар головой Беседина - выше. А вот "Олимпик" ответил более качественно, да еще и так ответил, что Бущану пришлось вынимать мяч из собственных ворот. Герой эпизода - Лебеденко, который сумел с боем прорваться по флангу и сделать передачу. Там легким движением ноги новичок Нкенг нашел Альваренгу и тот точно пробил мимо Бущана - 0:1. Неожиданная пощечина сегодняшним хозяевам.

Впрочем, "Динамо" проигрывало в счете недолго, футболисты и Мирча Луческу даже не успели по-настоящему испугаться. Отыграться киевляне успели после стандарта - Цыганков нанес мощный удар со штрафного, Чекотун отбил перед собой, где головой, на этот раз точно, пробил Беседин. Вот такой камбэк. Ближе к концу первого тайма Артем вновь оказался в эпицентре событий, наглядно показав Супряге как нужно завершать моменты, в касание пробив после прострела де Пены. Одна беда - офсайд. Однако такая форма Беседина - хороший знак для "Динамо".

Не проведя замен в перерыве, наставники дали понять, что игра не изменится во втором тайме. Команда Луческу продолжила атаковать, причем делать это в разы качественнее, а вот "Олимпик" всеми силами прижимался к своим владениям, делая по одинокие вылазки вперед, в надежде хотя бы на удар в сторону ворот. И вряд ли кто-то рискнет в них бросить камень, не часто команда Климовского дает отпор грандам, а потому очками разбрасываться там не привыкли. Несколько раз "Олимпику" везло - отличные моменты не могли реализовать Караваев и де Пена, но больше других оплошал Попов, не сумев точно ударить головой в стопроцентном моменте. Румынский тренер все видел, но не решался освежать состав. А ведь там грустили Родригес, Леднев, Дуэлунн... Да и про Супрягу забывать не стоит.

Но подмога пришла со стороны. Новичок "Олимпика" Нкенг решил, что голевая передача в дебюте - слишком мелко для него, нужно нечто большее. Как и итог, глупая вторая желтая карточка и досрочный уход с поля. Казалось, зачем гостям сегодня форвард, если в атаку они практически не играют. Но спустя минуту после удаления Нкенга "Динамо" забило второй. Буяльский обыгрался с Цыганковым, а после нанес шикарный удар с лета - красиво, а главное эффективно, у Чекотуна шансов не было. Мог ли отыграться "Олимпик"? Возможно, но не в сегодняшней игре. Хозяева не позволили сопернику ничего создать у своих ворот, а в конце контрольный выстрел нанес все тот же Беседин, снова сыграв на добивании после стандарта Цыганкова. "Убил", - как сказали бы в игре "Морской бой". Что интересно, команда Климовского доигрывала встречу вдевятером - после просмотра ВАР был удален Лебеденко, который в целом провел добротный матч.

Подытожим. К победе киевского "Динамо" сегодня особых вопросов быть не должно. Команда Луческу давила с первой и до последней минуты матча, отыгралась с 0:1, создала моментов на три матча вперед, но... Но забить второй гол, который стал ключевым, смогли только в большинстве. Хотя откровенно говоря, матч складывался так, что Киев должен был по закону справедливости найти свой гол. И он его таки нашел. Теперь "бело-синим" остается ждать матча против "Брюгге".

Динамо - Олимпик 3:1

Голы: Артем Беседин 30, Виталий Буяльский 78, Артем Беседин 90 - Фабрисио Альваренга 20

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 75), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Артем Беседин, Томаш Кендзёра

Олимпик: Андрей Чекотун, Иссиар Драме , Владислав Хамелюк (Тарас Завийский 63), Даниэль Романовский (Темур Чогадзе 75), Тадеус Нкенг , Фабрисио Альваренга, Руслан Бабенко, Евгений Пасич (Таллес Бренер 82), Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло

Предупреждения: Артем Беседин 14 - Тадеус Нкенг 9, Иссиар Драме 15, Тадеус Нкенг 76

Удаления: Тадеус Нкенг 76, Орест Лебеденко 88