ВИДЕО как Буяльский ударом с лету принес победу Динамо над Олимпиком

В матче 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" дома обыграло донецкий "Олимпик" со счетом 3:1.

Второй и победный гол в матче забил хавбек "бело-синих" Виталий Буяльский - полузащитник на 77-й минуте встречи пробил внешней стороной стопы с лету и попал в "девятку" ворот гостей.

В текущем сезоне 28-летний украинец провел во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Видео гола Буяльского в ворота "Олимпика"