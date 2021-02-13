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ВИДЕО как Буяльский ударом с лету принес победу Динамо над Олимпиком

Премьер-лига
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Хавбек динамовцев эффектно поразил ворота соперника

ВИДЕО как Буяльский ударом с лету принес победу Динамо над Олимпиком

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В матче 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" дома обыграло донецкий "Олимпик" со счетом 3:1.

Второй и победный гол в матче забил хавбек "бело-синих" Виталий Буяльский - полузащитник на 77-й минуте встречи пробил внешней стороной стопы с лету и попал в "девятку" ворот гостей.

В текущем сезоне 28-летний украинец провел во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Видео гола Буяльского в ворота "Олимпика"

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В статье: Виталий Буяльский Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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