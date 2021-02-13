Милевский: Условия футбола сейчас на троечку, или на два с плюсом

Нападающий закарпатского "Миная" Артем Милевский поделился эмоциями от дебюта за свою новую команду и возвращения в УПЛ:

"- Хорошие эмоции. Очень рад вернуться, снова выступать в УПЛ. Конечно, результат не такой, как мы ожидали. Разбирали игру соперника, нам указывали, как они будут играть. Но пропустили быстрых два гола в контратаках. Затем сразу забили во втором тайме, как, все стало налаживаться, появились подходы, моменты. Результат не очень. Готовимся к "Александрии". Хотелось бы, чтобы дебют получился лучше.

Как Вам состояние газона?

- Что говорить о газоне. У меня вообще первый раз такое на памяти, что УПЛ начинается в середине февраля. Всегда было в начале марта. Условия так себе, на троечку или два с плюсом. Но поле было одинаковым и для “Львова”, и для “Миная”. Соперник за счет двух быстрых голов доиграл до победы. Но у нас были моменты во втором тайме. Должны были, как минимум, не проигрывать.

Насколько Вы уже готовы, набрали форму, могли сыграть больше времени?

- Мог сыграть больше, отлично себя чувствовал. Но не мне решать, сколько мне отводится времени на футбольном поле. Будем надеяться, что дальше - больше, будем набирать очки. Все команды идут рядом, будет интересно.

Показалось, что Вы не хотели покидать поле, когда вас меняли.

- Я чувствовал, что у нас начало получаться, Шиндер забил, счет 1:2, у нас моменты, давление. Уверен, что я бы еще помог, но решать не мне.

Гимн Украины не забыли?

- Как видите, не забыл", - сказал Артем.