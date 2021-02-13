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Рябоконь: Заря не допустила никаких голевых ошибок, как мы

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Десны" прокомментировал поражение от луганской команды

Рябоконь: Заря не допустила никаких голевых ошибок, как мы

FC Zorya Luhansk

Новина українською

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги поражения от луганской "Зари" в матче 14-го тура УПЛ.

– Боевой матч, обе команды имели шансы на победу, но наверное, победил сильнейший и более удачливый. "Заря" не допустила никаких голевых ошибок как мы. Особенно это касается первого мяча, сыграла более аккуратно и надежно, думала о 3-х очках важных в нашей борьбе.

– Домбровский на 88-й минуте не попал по воротам. Вы ему что-то скажете после игры?

– Я всегда говорю что с таких позиций выше ворот бьют только с перепугу, в принципе, нужно попадать.

– Как себя Максим Имереков чувствует?

– Он мужественный парень, я думаю у него будет все нормально.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Александр Рябоконь УПЛ
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Источник:
FC Zorya Luhansk

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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
13.02.2021 в 20:28
так вы же и сравняли после ошибки АБУ ХАНА-не попал по мячу-а сколько обрезок было и у тех и у других-такой ОН футбол ВЕСЕННИЙ
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simargl (Чернигов)
13.02.2021 в 19:25
Не можем забивать и попадать в створ значит не доработали тренера. Команда после вчерашней турции не адаптировалась к морозу. Победил тот, кто больше хотел.
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