Рябоконь: Заря не допустила никаких голевых ошибок, как мы

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги поражения от луганской "Зари" в матче 14-го тура УПЛ.

– Боевой матч, обе команды имели шансы на победу, но наверное, победил сильнейший и более удачливый. "Заря" не допустила никаких голевых ошибок как мы. Особенно это касается первого мяча, сыграла более аккуратно и надежно, думала о 3-х очках важных в нашей борьбе.

– Домбровский на 88-й минуте не попал по воротам. Вы ему что-то скажете после игры?

– Я всегда говорю что с таких позиций выше ворот бьют только с перепугу, в принципе, нужно попадать.

– Как себя Максим Имереков чувствует?

– Он мужественный парень, я думаю у него будет все нормально.