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Рябоконь: Заря не допустила никаких голевых ошибок, как мы
Наставник "Десны" прокомментировал поражение от луганской команды
FC Zorya Luhansk
Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги
– Боевой матч, обе команды имели шансы на победу, но наверное, победил сильнейший и более удачливый. "Заря" не допустила никаких голевых ошибок как мы. Особенно это касается первого мяча, сыграла более аккуратно и надежно, думала о 3-х очках важных в нашей борьбе.
– Домбровский на 88-й минуте не попал по воротам. Вы ему что-то скажете после игры?
– Я всегда говорю что с таких позиций выше ворот бьют только с перепугу, в принципе, нужно попадать.
– Как себя Максим Имереков чувствует?
– Он мужественный парень, я думаю у него будет все нормально.
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