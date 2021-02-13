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Скрипник: В первом тайме не было конструктива, все боролись с погодой

Премьер-лига
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Наставник луганчан подвел итоги победы над "Десной"

Скрипник: В первом тайме не было конструктива, все боролись с погодой

FC Zorya Luhansk

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над черниговской "Десной" в матче 14-го тура УПЛ.

– Хочется сказать весенний футбол, но он у нас получается зимний. Играли против соперника, который прямой конкурент – лобовая игра. У нас равенство очков было, по потерянным. Конечно дома хочется всегда выигрывать. Мне кажется в первом тайме не было конструктива, все боролись с погодой, с полем, с соперником. Забили гол, но быстро пропустили. Чувствовался настрой команды в раздевалке, а второй тайм показал что у нас есть характер. Ребята, которые выходят – добавляют, улучшают, командная работа у нас сегодня была на первом месте. В конце был навал у соперника, но мы не стушевались, выбегали в контратаки, где можно было игру завершать. Приятная победа, которая еще не финальная, ведь нам еще играть и играть. Хочется продолжать в том же духе, любая победа прибавляет уверенности, силы, ну а когда выигрываешь у конкурента – это вдвойне приятнее.

– Как ситуация с травмированными игроками?

– Это неотъемлемая часть футбола. Есть травмы, и если я буду говорить только о них, тогда я забываю о тех ребятах которые выходят на поле. Улучшения есть, и я надеюсь в ближайшем будущем к нам вернутся и Артём Громов, и Влад Кабаев, сейчас возвращается Владлен Юрченко после дисквалификации, так что у нас больше позитива, тем более, когда выигрываешь – крылья вырастают у ребят. Я надеюсь на следующей игре у нас лавка будет более качественная.

– Как вы оцениваете действия Шахаба?

– Мы очень рады что у нас появился такой игрок и видим его желание присоединиться к "Заре" Луганск. Большое спасибо нашему руководству, которое этот переход организовало и осуществило. Мы разговариваем, всегда в контакте с игроками, было так и договорено, что он полчаса сыграет. Надеюсь что в следующей игре больше времени у него будет, работа не прекращается. А так добавляется качественный игрок – это только польза для всей нашей команды.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Десна (Чернигов)
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Источник:
FCZoryaLuhansk

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