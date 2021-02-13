Луческу подтвердил переходы Русина и Шабанова в Легию

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подтвердил информацию о том, что защитник Артем Шабанов и нападающий Назарий Русин перейдут в польскую "Легию" на правах аренды. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

На счету Артема два сыграны матча в этом сезоне. Отметим, что он попал в заявку на сегодняшний поединок против "Олимпика".

А вот Русин провел всего 19 минут на поле - в матче с "Шахтером". Последний раз нападающий отличался за "Динамо" еще 17 марта 2019-го году. Напомним, что в прошлом сезоне он выступал за луганскую "Зарю" на правах аренды.

Сейчас "Легия" занимает второе место в Екстраклясе, уступая первому "Погонь Щецин" два очка. Отметим, что "армейцы" являются действующими чемпионами Польши.