Луческу: Лучшая погода для футбола. Других дат для проведения чемпионата нет

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над донецким "Олимпиком" в матче 14-го тура УПЛ.

- Как погодные условия повлияли на игру, было ли тяжело играть на таком поле?

- Лучшая погода для футбола (улыбается). В прошлом году в этот период была нормальная погода, наверное, решили, что и в этом году будет так же. Но, к сожалению, с погодой не повезло. В июне будет чемпионат Европы, и мы понимаем, что нужно хорошо к нему подготовиться. Других дат для проведения чемпионата нет. Нужно мобилизоваться всем вместе и подготовить поля как можно лучше, чтобы позволить футболистам показать футбол и избежать травм.

- Как бы вы оценили подготовку команды на сборах, что вас тревожит и чем вы довольны?

- Главным образом меня интересовали четыре компонента. В первых играх было важно посмотреть, в каком физическом состоянии находится команда и правильно ли идет работа. Второй аспект – организация игры с точки зрения тактики. Это касается всей команды. Я проводил ротацию и всегда менял игроков. В предпоследней стадии тренировочного процесса и игр меня интересовало отношение футболистов к делу, их профессионализм и уровень интенсивности в последних матчах. А четвертый компонент – мотивация. Заключительная игра с БАТЕ была уже почти официальным матчем, последней проверкой перед возобновлением чемпионата.

- У отсутствующего сегодня Забарного травма или его решили поберечь перед матчем с "Брюгге"?

- Надеюсь в понедельник увидеть его на тренировках. В последние дни Забарный занимался индивидуально в зале. У него сильный ушиб колена, в связи с которым появились проблемы. Доктор пообещал, что в понедельник Забарный будет заниматься в общей группе.

- Польские СМИ сообщают, что Шабанов и Русин перейдут в "Легию". Как вы можете прокомментировать эти слухи и довольны ли конкуренцией в обороне?

- Артем пропустил очень много из-за травмы и операции. Ему было тяжело входить в игровой ритм. В таком возрасте ему нужно играть. Когда появилась возможность с "Легией", я пообещал, что отпущу его в Варшаву. Он хорошо cыграл против "Легии" на сборах, наверное, там его и заметили. Ни в коем случае не идет речь о том, что он покинет команду – Шабанов едет в аренду на три месяца.

Что касается конкуренции в линии обороны, то будем варьировать состав. Игроки у нас есть. Например, Караваев хорошо проявил себя с БАТЕ, и заслуживал сегодня сыграть. Мы сделали кое-какие изменения, чтобы он сегодня играл. Миколенко и Кендзера могут сыграть и на флангах, и в центре обороны. Также у нас есть Попов и Сирота. Наверное, было бы неправильно не отпускать Шабанова, если он желает этого перехода.

Русин? "Легия" - это качественная команда европейского уровня, которая борется за чемпионство. И они изъявили желание видеть Русина в своем составе. Ему нужно поменять обстановку, почувствовать этот европейский уровень. Думаю, это пойдет только на пользу. Помимо игроков, которые у нас на скамейке запасных, у нас есть очень перспективная молодежь, которая должна сделать шаг во взрослый футбол.