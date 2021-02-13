Тренер Олимпика: Можно было сыграть матчи УПЛ в Турции, где проходили сбори все команды

Главный тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал первый матч его подопечных в этом году:

“ - В первую очередь, хочу поздравить киевское “Динамо” с победой. Непростая игра и погодные условия. Хочу поблагодарить работников стадиона, которые смогли привести поле в нормальное состояние. Это дорогого стоит.

Что касается игры, то я не скажу, что мы сильно уступили, учитывая, что играли против “Динамо”. Забили первыми, могли забивать еще, но не получилось. Недоволен тем, что заработали две красные карточки, что означает минус два футболиста на следующую игру. Это меня очень расстраивает.

Если бы у вас, как тренера, спросили, проводить ли матч при таких погодных условиях, каким был бы ваш ответ?

- Конечно, хочется играть на нормальном поле. Ребята замерзают, им некомфортно играть в футбол. Я бы перенес эту игру на более позднее время. Или, в крайнем случае, можно было сыграть эти матчи в Турции, где проводили сборы все наши команды. Но ситуация такая, что пришлось играть сегодня.

Как Вы оцените игру Чекотуна, и как надолго выбыл Кичак?

- Чекотун - это молодой вратарь, 2002 года рождения. Но при этом он сыграл на уровне. Были маленькие ошибки, но и защитники могли его подстраховать. Кичак выбыл из-за колена, через три недели он должен быть в строю.

В камерной обстановке без зрителей особенно чувствуется, что Политыло – лидер “Олимпика”. Не кажется ли вам, что команда стала зависима от него в плане конструкции игры?

- Политыло – действительно лидер команды. У нас есть Бабенко, взяли Хамелюка. Плюс есть Романовский и Завийский, которые во многом не уступают Политыло. Но у Сергея есть опыт, поэтому он у нас и капитан. Он может придержать мяч, развернуть, подсказать. Но не могу сказать, что есть зависимость от него.

Сколько пропустит Цымбалюк, и будет ли продлен контракт с ним?

- Мы уже продлили с контракт с Женей Цымбалюком на 2,5 года. Доктор лечит его, но пока не могу сказать, на сколько он выбыл. Травма такая тяжелая, что он выходит бегать – и ощущает боль. Пока не могу назвать точные сроки восстановления", - сказал наставник.