Буяльский: Словно по льду бегали - трудно было играть в красивый футбол

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал победу над донецким "Олимпиком" в матче 14-го тура УПЛ.

- Какие впечатления от матча? Как оценишь состояние газона?

- В первом тайме поле еще было более-менее хорошего качества, но после перерыва замерзло - и словно по льду бегали. Поэтому трудно было играть в красивый футбол, но для нас самое главное - результат.

- Вы понимали, что поле будет замерзать. Возможно, в связи с этим была установка забить как можно быстрее?

- Мы не думали, что будет так быстро замерзать. Тренировались на базе, и там так не замерзало. Впрочем, стоит учитывать, что не было такого мороза, как сегодня. Поэтому мы старались играть до конца, независимо от результата.

- Во время тренировок экипировались теплее, чем сегодня?

- Да нет, все одевались по своим ощущениям. Но на тренировках не ощущался холод, поскольку ты выходишь на поле уже разогретым и нет пауз - ты постоянно в движении.

- Пропущенный мяч как повлиял на вашу игру?

- В принципе, ничего не изменилось. Психологически несколько надломил нас, но хорошо, что быстро адаптировались и сравняли счет.

- Беседин забил фактически два гола-близнеца. Это наигрывалось на тренировках? На сборах ему не удавалось так забивать...

- Да нет, не наигрывали. Просто он выбирал правильно позицию - молодец.

- У тебя также в первом тайме был хороший момент, чтобы забить...

- Это моя вина. Караваев хорошо прострелил, и нужно было бить низом, как говорил главный тренер. Я ударил выше, чтобы наверняка, - а получилось выше всего, что можно было.

- Ты забил мяч фактически в классическом для себя стиле...

- Я вообще хотел вывести Витю на ударную позицию, но его заблокировали, и мяч прилетел удобно мне на ногу. Удалось попасть в ближний угол.

- Понятно, что товарищеские матчи - это совсем другой уровень. После первой официальной игры как себя чувствуете?

- В принципе, хорошо чувствуем, но на таком поле не всегда все удается. Больше приходится играть через длинные передачи - это не тот стиль, который привычен для нас.

- С "Брюгге" будет другой стиль?

- Судя по погоде, то легче не будет, поскольку прогнозируют еще хуже морозы. Но мы будем делать все возможное ради победы.