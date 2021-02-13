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Буяльский: Словно по льду бегали - трудно было играть в красивый футбол
Хавбек киевлян подвел итоги домашней победы
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал
- Какие впечатления от матча? Как оценишь состояние газона?
- В первом тайме поле еще было более-менее хорошего качества, но после перерыва замерзло - и словно по льду бегали. Поэтому трудно было играть в красивый футбол, но для нас самое главное - результат.
- Вы понимали, что поле будет замерзать. Возможно, в связи с этим была установка забить как можно быстрее?
- Мы не думали, что будет так быстро замерзать. Тренировались на базе, и там так не замерзало. Впрочем, стоит учитывать, что не было такого мороза, как сегодня. Поэтому мы старались играть до конца, независимо от результата.
- Во время тренировок экипировались теплее, чем сегодня?
- Да нет, все одевались по своим ощущениям. Но на тренировках не ощущался холод, поскольку ты выходишь на поле уже разогретым и нет пауз - ты постоянно в движении.
- Пропущенный мяч как повлиял на вашу игру?
- В принципе, ничего не изменилось. Психологически несколько надломил нас, но хорошо, что быстро адаптировались и сравняли счет.
- Беседин забил фактически два гола-близнеца. Это наигрывалось на тренировках? На сборах ему не удавалось так забивать...
- Да нет, не наигрывали. Просто он выбирал правильно позицию - молодец.
- У тебя также в первом тайме был хороший момент, чтобы забить...
- Это моя вина. Караваев хорошо прострелил, и нужно было бить низом, как говорил главный тренер. Я ударил выше, чтобы наверняка, - а получилось выше всего, что можно было.
- Ты забил мяч фактически в классическом для себя стиле...
- Я вообще хотел вывести Витю на ударную позицию, но его заблокировали, и мяч прилетел удобно мне на ногу. Удалось попасть в ближний угол.
- Понятно, что товарищеские матчи - это совсем другой уровень. После первой официальной игры как себя чувствуете?
- В принципе, хорошо чувствуем, но на таком поле не всегда все удается. Больше приходится играть через длинные передачи - это не тот стиль, который привычен для нас.
- С "Брюгге" будет другой стиль?
- Судя по погоде, то легче не будет, поскольку прогнозируют еще хуже морозы. Но мы будем делать все возможное ради победы.
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