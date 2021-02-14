Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Увидев нерасчищенный кусок снега, я взялся убирать и заставил тех, кто был рядом
Румынский тренер высказался после игры с "Олимпиком"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями после
- Сегодня была тонкая грань между хоккеем и футболом. В Украине настолько рано еще никогда не начинался чемпионат. Правильно ли это?
- На стадионе я разговаривал с Олегом Гусевым по поводу нынешних метеоусловий, и могу сказать, что за 12 лет, что я нахожусь в Украине, подобных сложных условий ни разу не было. Разве что пару раз тренировались при такой погоде. Было очень сложно, но в этом году такой график – в частности, подготовка национальной сборной заставила нас играть в таких условиях.
- Перед матчем в интернете разлетелась фотография, на которой вы помогаете расчищать снег…
- Для игроков очень важно, чтобы поле было как можно лучше, на котором можно было бы показывать качественный футбол. Поэтому, увидев этот нерасчищенный кусок, я сам взялся убирать и заставил присоединиться всех тех, кто был рядом со мной. Я показал пример, после чего ребята также взяли лопаты и помогли убрать снег.
- Возвращение Артема Беседина можно считать полноценным трансфером? Как-никак, два мяча забил сегодня…
- Он сделал то, что и должен нападающий. В подобных условиях его физические качества вышли на первый план – он боролся за каждый мяч, входил в штрафную, цеплялся, прессинговал соперников. И в итоге был вознагражден двумя забитыми мячами.
Популярное сейчас
- Цыганков и Шахаб лидируют, Гладкий подбирается вплотную. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Динамо - Олимпик 3:1. С возвращением, Артем Беседин
- Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Колос принял решение относительно будущего Селезнева
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО