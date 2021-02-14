Луческу: Увидев нерасчищенный кусок снега, я взялся убирать и заставил тех, кто был рядом

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями после победы над "Олимпиком" в матче 14-го тура УПЛ.

- Сегодня была тонкая грань между хоккеем и футболом. В Украине настолько рано еще никогда не начинался чемпионат. Правильно ли это?

- На стадионе я разговаривал с Олегом Гусевым по поводу нынешних метеоусловий, и могу сказать, что за 12 лет, что я нахожусь в Украине, подобных сложных условий ни разу не было. Разве что пару раз тренировались при такой погоде. Было очень сложно, но в этом году такой график – в частности, подготовка национальной сборной заставила нас играть в таких условиях.

- Перед матчем в интернете разлетелась фотография, на которой вы помогаете расчищать снег…

- Для игроков очень важно, чтобы поле было как можно лучше, на котором можно было бы показывать качественный футбол. Поэтому, увидев этот нерасчищенный кусок, я сам взялся убирать и заставил присоединиться всех тех, кто был рядом со мной. Я показал пример, после чего ребята также взяли лопаты и помогли убрать снег.

- Возвращение Артема Беседина можно считать полноценным трансфером? Как-никак, два мяча забил сегодня…

- Он сделал то, что и должен нападающий. В подобных условиях его физические качества вышли на первый план – он боролся за каждый мяч, входил в штрафную, цеплялся, прессинговал соперников. И в итоге был вознагражден двумя забитыми мячами.