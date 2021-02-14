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Ворскла может перехватить форварда сборной Туниса у Ингульца
Адель Беттаеб может оказаться в УПЛ
Tunisie-foot
"Ворскла" встряла в гонку за форвардом сборной Туниса Аделем Беттаебом.
Согласно информации телеграм-канала "Бий-біжи", 24-летний нападающий ранее вёл переговоры с "Ингульцом", однако они зашли в тупик.
При этом Беттаеб не стал покидать Украину, а направился в Полтаву, где пребывает на просмотре в "Ворскле".
Беттаеб является выпускником французского "Анже", до этого играл в низшем дивизионе Бельгии ("Ла-Лувьер") и в Люксембурге ("Дюделанж").
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