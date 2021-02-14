Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик

Киевское Динамо открыло для себя вторую часть сезона волевой победой над Олимпиком. Героем встречи безусловно стал Артем Беседин, который оформил дубль. Да и в целом постоянно был в центре внимания. Вашему вниманию фото репортаж от Александра Приходько с матча, в котором киевляне победили со счетом 3:1.

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