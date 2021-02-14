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Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик

Премьер-лига
(3 голосов)

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Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик

Oleksandr Prykhodko

Новина українською

Киевское Динамо открыло для себя вторую часть сезона волевой победой над Олимпиком. Героем встречи безусловно стал Артем Беседин, который оформил дубль. Да и в целом постоянно был в центре внимания. Вашему вниманию фото репортаж от Александра Приходько с матча, в котором киевляне победили со счетом 3:1.

Фотогалерея

Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 1Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 2Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 3Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 4Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 5Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 6Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 7Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 8Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 1Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 2Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 3Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 4Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 5Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 6Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 7Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 8Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 9Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 10Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 11Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 12Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 13Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 14Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 15Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 16Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 17Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 18Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 19Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 20Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 21Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 22Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 23Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 24Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 25Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 26Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 27Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 28Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 29Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 30Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 31Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 32Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 33Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 34Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик - фото 35
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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Артем Беседин
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
14.02.2021 в 13:13
По фото, такое ощущения, что наш клуб играл с кем-то из дальнего зарубежья. Все фото посвящены ДИНАМО! Олимпик видать никому не интересен)))
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ascent (Луксор)
14.02.2021 в 12:41
Каких то 18-20 упоминаний за два дня о ВЕЛИКОМ клубе? Клуб же ВЕЛИКИЙ 18-20 статей* - это не его уровень!
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ascent (Луксор)
14.02.2021 в 12:37
МАЛО статей МАЛО про великий клуб... Про Беседина МАЛО, про Данило Силву, про Буяльского и Луческу мало... Еще Цыганков ничего не сказал... Победа ведь великая пришла...
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