Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мороз, снег, Беседин. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Олимпик
Футбол в любую погоду
Oleksandr Prykhodko
Киевское Динамо открыло для себя вторую часть сезона волевой победой над Олимпиком. Героем встречи безусловно стал Артем Беседин, который оформил дубль. Да и в целом постоянно был в центре внимания. Вашему вниманию фото репортаж от Александра Приходько с матча, в котором киевляне победили со счетом 3:1.
Фотогалерея
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча
- Луческу: Увидев нерасчищенный кусок снега, я взялся убирать и заставил тех, кто был рядом
- Примера. 23-й тур. Барселона - Алавес 5:1. И зачем было нервничать?!
- Шахтер и Динамо останутся без тренеров, Луческу обыграет Каштру, Ингулец вылетит. Что нас ждет во второй части УПЛ
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киевоград)
14.02.2021 в 13:13
Ответить
0
0
ascent (Луксор)
14.02.2021 в 12:41
Ответить
+1
0
ascent (Луксор)
14.02.2021 в 12:37
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...