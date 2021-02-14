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Десна проведёт домашнюю игру с Динамо на стадионе им. Лобановского

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевлянам не придётся никуда ездить

Десна проведёт домашнюю игру с Динамо на стадионе им. Лобановского

@PAOK_FC

Новина українською

В следующее воскресенье, 21 февраля, киевское "Динамо" проведет поединок 15-го тура Favbet Лиги против черниговской "Десны".

Этот номинально гостевой для столичной команды матч по согласованию сторон было решено провести в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Напомним, в субботу "Динамо" обыграло "Олимпик" (3:1), укрепив лидерство в чемпионате Украины и увеличив отрыв от "Шахтёра" до 4 пунктов.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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khatskevich_bog (Киев)
14.02.2021 в 13:11
30% матчей чемпионата на одном стадионе )))
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.02.2021 в 13:06
Добре
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-1
aleks68
14.02.2021 в 13:22
ахметов всё купил тупая жертва аборта.только можешь тявкать на шахтёр моська,а у самих рыло в пуху.и черниговские любители дЫнамо не открывают рот???
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