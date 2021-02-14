Десна проведёт домашнюю игру с Динамо на стадионе им. Лобановского

В следующее воскресенье, 21 февраля, киевское "Динамо" проведет поединок 15-го тура Favbet Лиги против черниговской "Десны".

Этот номинально гостевой для столичной команды матч по согласованию сторон было решено провести в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Напомним, в субботу "Динамо" обыграло "Олимпик" (3:1), укрепив лидерство в чемпионате Украины и увеличив отрыв от "Шахтёра" до 4 пунктов.