Премьер-лига
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Десна проведёт домашнюю игру с Динамо на стадионе им. Лобановского
Киевлянам не придётся никуда ездить
@PAOK_FC
В следующее воскресенье, 21 февраля, киевское "Динамо" проведет поединок 15-го тура Favbet Лиги против черниговской "Десны".
Этот номинально гостевой для столичной команды матч по согласованию сторон было решено провести в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Напомним, в субботу "Динамо" обыграло "Олимпик" (3:1), укрепив лидерство в чемпионате Украины и увеличив отрыв от "Шахтёра" до 4 пунктов.
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Комментарии (3)
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khatskevich_bog (Киев)
14.02.2021 в 13:11
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.02.2021 в 13:06
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aleks68
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