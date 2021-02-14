Герой футбольного дня. Артем Беседин

А помните, какой гол Артем Беседин забил в ворота сборной Сербии на 90+3-й минуте матча квалификации чемпионата Европы? В штрафной принял передачу от Андрея Ярмоленко, развернулся, пробил низом прямо в угол под штангу. Сыграл нетипично для себя. По-хорошему над Артемом подшучивали: мол, раз в год и палка стреляет (это был лишь второй гол Беседина за сборную Украины). Ведь Артем не является техничным нападающим. Гол в ворота сборной Сербии – это действительно исключение из правила.

Типичный Артем Беседин – это тот форвард, которого мы видели во вчерашнем поединке "Динамо" против "Олимпика". Форвард, который на протяжении девяноста минут способен терроризировать защиту соперника прессингом, движением, борьбой. Который зарабатывает фолы, цепляется за мячи даже на неудобных передачах. Артем был бы героем вчерашнего поединка даже без двух результативных ударов. Ведь никто из нынешних форвардов "Динамо", кроме Беседина, не способен выполнять такой объем работы.

Но он еще и дважды забил. И эти голы, в отличие от уже упомянутого результативного выстрела по воротам Сербии, как раз характерны для Артема: в игре на добивании. Примечательно и то, что первое результативное добивание произошло после штрафного удара, право на который заработал сам Артем Беседин.

Что-то подобное читалось заранее. О Беседине как герое дня мы писали еще во время сборов "Динамо". Как только завершился срок дисквалификации, Мирча Ауческу сразу бросил его в бой. Артем (как и остальные форварды "Динамо") не отметился высокой результативностью на сборах, но объемом выполненной работы открывал перед собой перспективы основного состава. Супряга недаром волновался.

То, что именно Артем будет конкурировать с Владом за статус первого нападающего "Динамо", Мирча Луческу анонсировал еще осенью. Учитывая этот факт, глупо будет называть вчерашний перформанс трудолюбивого (но не пластического) форварда случайностью. Супряга вряд ли набрался ума за тот короткий временной отрезок, разделивший первую и вторую части сезона, Назарий Русин уже одной ногой в "Легии", Клейтон до сих пор сеет загадочность. Фаворитом и любимцем Мирчи Луческу в такой ситуации может стать именно Беседин.

А с такой игрой как вчера недалеко и до статуса любимца болельщиков киевского "Динамо".