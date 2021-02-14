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Днепр-1 - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Йовичевича постарается покинуть последнюю строчку

Днепр-1 - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Неожиданно для многих "Днепр-1" ушел зимовать на последней строчке, что явно не устраивает руководство команды. На устранение всех проблем у Игоря Йовичевича было два месяца - теперь он не сможет говорить, что это не его команда, футболисты днепрян должны были выучить идеи хорватского тренера. А как хорошо они это сделали мы узнаем сегодня. На своем поле "Днепр-1" сыграет против неуступчивого "Ингульца".

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Favbet-лига, 14-й тур
Днепр-1 17:00 Ингулец
Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

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В статье: Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.02.2021 в 14:56
Днепр закрепиться на последнем месте--им нужен тренер а не физрук
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