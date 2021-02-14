Днепр-1 - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Неожиданно для многих "Днепр-1" ушел зимовать на последней строчке, что явно не устраивает руководство команды. На устранение всех проблем у Игоря Йовичевича было два месяца - теперь он не сможет говорить, что это не его команда, футболисты днепрян должны были выучить идеи хорватского тренера. А как хорошо они это сделали мы узнаем сегодня. На своем поле "Днепр-1" сыграет против неуступчивого "Ингульца".

Favbet-лига, 14-й тур

Днепр-1 17:00 Ингулец

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