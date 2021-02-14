Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Йовичевича постарается покинуть последнюю строчку
СК Днепр-1
Неожиданно для многих "Днепр-1" ушел зимовать на последней строчке, что явно не устраивает руководство команды. На устранение всех проблем у Игоря Йовичевича было два месяца - теперь он не сможет говорить, что это не его команда, футболисты днепрян должны были выучить идеи хорватского тренера. А как хорошо они это сделали мы узнаем сегодня. На своем поле "Днепр-1" сыграет против неуступчивого "Ингульца".
Favbet-лига, 14-й тур
Днепр-1 17:00 Ингулец
Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>
Популярное сейчас
- Колос - Шахтер. АУДИО LIVE трансляция матча
- Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча
- Возвращение УПЛ, поражения Ливерпуля, Юве и Милана. Главные новости за 13 февраля
- Колос принял решение относительно будущего Селезнева
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО