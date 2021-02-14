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С Коноплянкой, но без Соломона и Тете. Шахтер объявил состав на игру с Колосом

Премьер-лига
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Также, в заявке нет сегодняшнего именинника

С Коноплянкой, но без Соломона и Тете. Шахтер объявил состав на игру с Колосом

ФК Шахтар

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Сегодня, 14 февраля, "Колос" примет "Шахтер" в рамках перенесенного матча 14-го тура УПЛ, который должен был состояться днем ​​ранее. Главный наставник "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий состав на игру:

Трубин - Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко - Степаненко - Марлос, Патрик, Тайсон, Коноплянка - Мораес.

Отметим, что в заявку на игру не попал сегодняшний именинник Виктор Корниенко.

Команды начнут встречу в 14:00. Текстовую трансляцию матча вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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