С Коноплянкой, но без Соломона и Тете. Шахтер объявил состав на игру с Колосом

Сегодня, 14 февраля, "Колос" примет "Шахтер" в рамках перенесенного матча 14-го тура УПЛ, который должен был состояться днем ​​ранее. Главный наставник "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий состав на игру:

Трубин - Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко - Степаненко - Марлос, Патрик, Тайсон, Коноплянка - Мораес.

⚒ Склад команди на перший офіційний матч 2021 року #КолосШахтар ????????



Стежте за грою онлайн: https://t.co/HnbmbKzlwn. pic.twitter.com/F2x9glkZwy — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 14, 2021

Отметим, что в заявку на игру не попал сегодняшний именинник Виктор Корниенко.