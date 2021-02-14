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С Коноплянкой, но без Соломона и Тете. Шахтер объявил состав на игру с Колосом
Также, в заявке нет сегодняшнего именинника
ФК Шахтар
Сегодня, 14 февраля, "Колос" примет "Шахтер" в рамках перенесенного матча 14-го тура УПЛ, который должен был состояться днем ранее. Главный наставник "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий состав на игру:
Трубин - Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко - Степаненко - Марлос, Патрик, Тайсон, Коноплянка - Мораес.
⚒ Склад команди на перший офіційний матч 2021 року #КолосШахтар ????????— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 14, 2021
Стежте за грою онлайн: https://t.co/HnbmbKzlwn. pic.twitter.com/F2x9glkZwy
Отметим, что в заявку на игру не попал сегодняшний именинник Виктор Корниенко.
Команды начнут встречу в 14:00. Текстовую трансляцию матча вы можете посмотреть
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