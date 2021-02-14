Каргбо вызвали в ряды бельгийской молодежки

Форварда донецкого "Олимпика" Ибрагима Каргбо-младшего вызвали в сборную Бельгии U-21. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На конец марта в молодежки "красных дьяволов" запланированы два матча во Франции против местной сборной.

Отметим, что это дебютный вызов для Каргбо в сборную U-21. Ранее он играл за команды младших возрастных категорий: U-18 и U-19. Нападающий отличился в них по одному голу, проведя суммарно 12 матчей.

Недавно Ибрагиму исполнился 21 год. Добавим, что он родился в африканской Сьерра-Леоне, но в возрасте восьми лет переехал в Бельгию.

В этом сезоне Каргбо всего трижды выходил в стартовом составе "Олимпика", имея в своем активе один гол за 12 матчей (411 минут). В июне нападающий должен вернуться в киевское "Динамо", которому и принадлежат права на футболиста. Сейчас он выступает за дончан на правах аренды.