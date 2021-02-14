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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погрязли. Колос - Шахтёр 0:0

Премьер-лига
(8 голосов)

Перенесли. И что это дало?

Погрязли. Колос - Шахтёр 0:0

Фото - ФК Шахтёр

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Расхваленный во время зимней паузы за игру в контрольных матчах Евгений Коноплянка место в старте получил. То ли на позиции правого вингера, то ли вторым форвардом рядом с Мораесом. В любом случае, на сборах игрок национальной сборной выглядел получше, чем сегодня. Может, это связано хотя бы с уровнем сопротивления: сегодня был не середняк чемпионата Боснии и Герцеговины, а середняк УПЛ с амбициями на еврокубки.

О предыстории в виде переноса игры с Ковалёвки в столицу страны нечего рассказывать. Это и так все знают. Интереснее другое: на побитом газоне стадиона имени Валерия Лобановского красивого футбола не получилось. Эта игра - классическая история, как две команды боролись с поле, но оказались в неравных условиях, ведь травяное покрытие здорово истоптали вчера и продолжили это делать сегодня.

Если по ходу сборов мы отмечали, что "горнякам" тяжело даются игры первым номером, когда нужно взламывать насыщенную чужую оборону. Но сегодня не было и этого: квартет защитников "Колоса" - Черноморец, Петров, Гавриш, Кравченко - здорово делали свою работу, перекрывали все зоны, страховали друг друга и просто не подпускали чемпиона к воротам.

Поначалу "горняки" решили включить режим "Силекс" - против этого соперника во время зимних сборов, когда также не получалось подобраться к чужим воротам, дончане просто применяли дальнюю артиллерию. Тогда четыре гола Патрик, Корниенко, Степаненко и Додо записали на свой счёт благодаря выстрелам из-за пределов штрафной. Сегодня поначалу были похожие вялые попытки, но они не привели ни к чему.

Ещё несколько раз гости разыгрывали комбинации, выводя на удар то Мораеса, то Коноплянку, то Марлоса. Но такие эпизоды были столь редки, что больше походили не на системность, а больше случайность.

"Колос", к слову, не играл просто от обороны, а сам пытался навязать игру ещё в центре поля. Самые запоминающиеся моменты были с участием Антюха: Денис сегодня был просто обязан оформлять дубль, но безбожно упускал всё, действуя в пользу "Шахтёра".

Матч вряд ли порадовал болельщика, который не поддерживал ни одну из команд: футбол был не очень зрелищным или даже можно сказать не очень качественным. Сложно и вязко было всем: и футболистам в такую погоду на таком поле, и болельщикам. Многие уже записывают эту ничью в пользу "Колоса", но команда Руслана Костышина сегодня не выглядела столь слабо, чтобы говорить, что она не заслужила эту ничью. Это была равная игра равных команд. С результатом в пользу "Динамо". Киевляне вчера на своём клубном стадионе тоже изрядно намучились с "Олимпиком", но три очка взяли. "Шахтёр" повторить этот же трюк не смог.

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Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Колос - Шахтер 0:0
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко, Денис Антюх (Евгений Исаенко 86), Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Дмитрий Хлёбас (Мамаду Ламин Данфа 46), Никита Кравченко, Павел Ореховский (Денис Костышин 54), Андрей Богданов (Вадим Милько 77), Евгений Задоя
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо 76), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио 76), Николай Матвиенко (Манор Соломон 82), Витао (Майкон 82), Евгений Коноплянка (Тете 59)
Предупреждения: Кирилл Петров 32, Андрей Богданов 60, Александр Черноморец 64, Денис Костышин 86, Никита Кравченко 89

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (86)
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Gafan777 (Каменка)
14.02.2021 в 17:05
А что-то сверхестественное произошло? Ничейка при вязком поле в норме, не факт, что и гранд еврофутбола здесь бы взял три очка у Колоса , ибо для техничных игроков создавать и созидать на таком поле тяжелее, чем обороняться менее квалифицированной команде, несмотря та то, что поле для всех одинаковое.
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0
0
Геродот (Винница)
14.02.2021 в 17:04
Говорят, что кто плохо играет на сборах, тот хорошо играет в чемпионате, и наоборот. Шахтер сегодня это опроверг. И на сборах выглядели бледно - всего одну игру из шести выиграли у слабенького клуба, и сегодня выдали такую же немощную игру. Да и играли сегодня как-то без настроя. Вина конечно лежит на Каштру - не подготовил как следует команду, и прежде всего, ничего нового в тактическом плане. Все та же игра, что и была в первом круге - куча поперечных передач, возня с мячом в штрафной, отсутствие ударов издалека, что давало Колосу возможность перекрывать все зоны. Абсолютно неэффективными в атаке были оба фланговых защитника. К тому же и с составом Каштру опять не угадал. На поле опять появилось это провальное трансферное недоразумение - Коноплянка, который по уровню игры в первом круге уже давно должен играть где-нибудь за Мариуполь. А он провел на поле полтора тайма и только тем и запомнился, что постоянно залазил в офсайд или мазал с выгодных позиций. Видно, что нехотя играет Тайсон, надо было его давно отпускать, совершенно не в форме Патрик, как и Мораес. Один Марлос пахал, но один в поле не воин. Замены, как по мне, были запоздалыми, игроки просто не успели войти в игру. В общем, еще одна такая ничья Шахтера - и Динамо можно буде поздравлять с чемпионством. Ну а Каштру собирать чемоданы.
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+1
0
Тренерую (Столица)
14.02.2021 в 16:59
Костышин переиграл Каштру!
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0
0
Dardolis (Первомайск)
14.02.2021 в 16:50
А ведь могли опять технарь взять, как в прошлом несостоявшимся матче...Ну по делу, Шахта должна была потерять очки за то недоразумение, ведь ЛЧ им тогда была важнее.
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+3
0
Golfik25 (Киев)
14.02.2021 в 16:43
Ну что, кабинетчики. Кто сегодня виноват? Поле, Динамо, Украина или судьи? Надо было сразу технарь просить, а не перенос матча.
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+6
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
14.02.2021 в 16:39
Без трёх пенальти никак?
Ответить
+5
-2
absurdlight (Kiev)
14.02.2021 в 16:38
Ха-ха.
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+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.02.2021 в 16:38
Футбол - игра в любовь!!!
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.02.2021 в 16:38
Любитесь в куда попало!!! Любви вам всем!!! Снег пусть накроет всю вашу брань!!! Я пришёл к вам с любовью!!!
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+1
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
14.02.2021 в 16:36
Кормільця кротам на полі бракувало.
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+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.02.2021 в 16:35
Купидон все решил полюбовно!
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+2
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
14.02.2021 в 16:34
Кроти збивають з пантелику євреїв
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+1
-4
Одіссей (Донецьк)
14.02.2021 в 16:29
Ну на победу не наиграли...бывает. Надо было почаще бить может быть такой дурачок как у Буяльского и влетел бы.
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+3
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
14.02.2021 в 16:30
Буя хорошо поймал мяч на ногу и акцентированно пробил, какой дурачок?
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+6
-1
Тренерую (Столица)
14.02.2021 в 16:32
Дурачок - это ты!!!
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+4
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
14.02.2021 в 16:33
...знаете, дурачок не дурачок, а влетел, причем так ненавязчиво...
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+4
-1
Одіссей (Донецьк)
14.02.2021 в 16:34
Да влетел потому и победа. Кто оспаривает ...били бы они может и у нас влетел.
+4
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
14.02.2021 в 16:40
...так что они по такому полю опять "чехарду" затеяли. Ответ -потому что такая игра у них догма, ...и давно, с "дедовских" времен - знаете о ком я ... А он не стоит на месте в свои годы, вон молодежь как резвится у него, да на него посматривает...
+2
0
Одіссей (Донецьк)
14.02.2021 в 16:45
Посмотрим на таблицу в конце чемпа. Самое интересное если даже Динамо и выиграет ...то у меня большой печали не будет. Команда которя хочет ИГРАТЬ в групповом турнире ЛЧ должна проходить отблр на одном дыхании.
0
0
DesnaUA (Чернигов)
14.02.2021 в 16:52
Коноплянка сегодня два раза бил, только куда,не понятно.
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+1
0
avatar
Блуждающий Форвард
14.02.2021 в 16:25
Доживём до четверга... Похоже, пацаны решили рекламировать себя в Европе, а тут и так сойдёт. Шахтёр нагадил на болельщиков, и радует только истеричное быдло! А злобные шавки шабаш устроили, пасти разинули! А из пастей помои и фекалии, весь чат испоганили! Не захлебнитесь, ПОЦриоты!!!
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+3
-6
avatar
Просто Квашин (Харьков)
14.02.2021 в 16:23
Браво КОЛОС !!! Браво Костышин !!!
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+12
-3
Freemanod (Одесса)
14.02.2021 в 16:30
Так козлов бреют. На чужом горбу в рай не въедешь.
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
14.02.2021 в 16:21
пасарел последние мин 15. Колос годно оборонялся, почти не давал свободных зон. Видно было, что бразильским кротам некомфортно на морозе. А чо переносили, хз: сильно за сутки потеплело, что ли. Ничо, на Маккаби отыграются
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
14.02.2021 в 16:42
Потеплело реально, в то время, когда играли - минус 1 всего был.
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+1
0
Тренерую (Столица)
14.02.2021 в 16:55
Вчера было минус 11
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0
0
alexfc (Киев)
14.02.2021 в 16:20
Шахтер пожинает плоды "своей игры" и плоды своей селекции. Тренер только заложник этого всего. В Украине с Шахтером могут играть все команды ПЛ. И все знают как не проиграть Шахтеру. А Шахтер ничего не делает для вариации игры. Легионеры напрягаются только в ЛЧ и ЛЕ. Здесь им это не зачем. А Шахтер не парится ведь в прошлом сезоне с той же игрой были чемпионы с большим отрывом. В этом ниже второго метса не упадут даже с такой игрой. А кого кроме руководста клуба это устроит?
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+6
-1
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usovvictor (Kharkov)
14.02.2021 в 16:25
...ну давно говорил, что Шахтер "встал" в позу чемпиона и просто забил на тактику и селекцию внутри - чехарда с известными продолжается. Колос молодец, преподнес урок борьбы, тем более у него не меньше моментов было и играл на равных. Костышин не зря хлеб ест-просто молодец!...
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+6
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
14.02.2021 в 16:20
Я не знаю, а чому шахтьор Бразилія вчора не зарахував Колосу поразку 3-0 ? Швидше б чемпіоном став.
Ответить
+11
-2
UA Hero (Chernivtsi)
14.02.2021 в 16:32
Недопрацювання менеджерів... Найближчим часом на якійсь з команд виправлять цю прикру помилку...
Ответить
+5
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.02.2021 в 16:38
це не помилка - це диверсія...
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
14.02.2021 в 16:17
Костышин красава, нагнул кротов.
Ответить
+11
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.02.2021 в 16:17
с учётом замен в составе Шахтёра выходили на поле 11 (!!!) иностранцев (Марлос и Мораес в т.ч.). Всего лишь... После замены Матвиенко на поле оставалось ТРИ украинца. Марлос? - та то такэ...
Ответить
+7
-2
Григорий Листопадов
14.02.2021 в 16:15
Почему мы думаем,что в ЧУ во всех матчах должны побеждать Шахтер и Диномо? Да,они фавориты и не более. Но нам нужно уважать в своих прогнозах и другие команды.Так чемпионат будет интересней.
Ответить
+3
-1
Лекарь (село Дарница)
14.02.2021 в 16:12
Отличный результат для ДК. Оказывается, команда Костышина не только у Динамо очки может отобрать)
Ответить
+9
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.02.2021 в 16:12
Молодці, Колос! Як і очікувалося.
Ответить
+13
-3
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usovvictor (Kharkov)
14.02.2021 в 16:08
...мда, Шахтер... Комментатор -поле, подготовленный соперник.. Соперник-да, а поле то одинаково для всех, тепличных условии нет для всех! Разочаровал Шахтер - очень разочаровал.В "свою" игру играли, но все так скомкано. Вот вам первые ньюансы, ...ах да, поле виновато. Провалился Шахтер если простым языком, ...провалился... Отрыв явно в пользу Динамо, играющему "на льду", но выигрывшему... "Вечер перестает быть томным"....
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+9
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
14.02.2021 в 16:10
Не разочаровал, а порадовал
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+8
-4
Григорий Листопадов
14.02.2021 в 16:12
За всю игру 3 удара в створ,как можно выиграть?
Ответить
+10
-2
DesnaUA (Чернигов)
14.02.2021 в 16:56
Кстати , комментировал КрОторогов?
Ответить
0
0
Матч Футболович
14.02.2021 в 16:08
Что ж пенальти и удаления за игру головой не ставили и по такому огороду добротный Колос было не легко вскрыть. Шахта конечно со своим футзалом безударным печаль(( Колос - молодцы, понравился Антюх, Лысенко.
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+11
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
14.02.2021 в 16:49
Что я вижу.Матч комментарий дал,обьективный,без оскорблений,приятно читать.
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0
-1
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ПетроФ (Луцьк)
14.02.2021 в 16:05
кроти нюх втратили а могли виграти як в інгульця))
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-5
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simargl (Чернигов)
14.02.2021 в 16:04
Поле конечно подустало после вчерашнего матча. Но было одинаковым для всех. Колос героически отбился, с Суркиса 100 грамм и пончик пацанам )))) Тяжёлый зимний несмотрибельный футбол... ждем весну )))
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+6
-2
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таврия19752009 (симферополь)
14.02.2021 в 16:03
Романов снова играл в футболки Динамо и не назначил 100%пенальти когда игрок Колоса сыграл рукой .Походу ему надо будет тоже дать медальку.
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+3
-23
Wertu098 (8-2 -красота)
14.02.2021 в 16:04
ага ,и добавил только 7 минут вместо 10
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+14
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.02.2021 в 16:05
Романов на Вар сидел он не добовляет
+2
-15
Wertu098 (8-2 -красота)
14.02.2021 в 16:06
ой иди уже поплачь,то что все федерация с павелком в футболках чмохтаря -это ничего?
+11
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
14.02.2021 в 16:12
Таврия, а ты наверное футбол смотришь в футболке с изображением путина?
+12
-4
avatar
Hugo64 (PARIS)
14.02.2021 в 16:05
и не назачаеет- или наоборот-
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0
-3
Тренерую (Столица)
14.02.2021 в 16:09
Открой глаза!!! Какая рука??? Какой пенальти??.
Ответить
+5
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.02.2021 в 16:16
Мяч шел в створ игрок Коллоса растовлял руки .100%пенальти
0
-8
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.02.2021 в 16:15
У тебя какая любовь к Путину.заметил на Украине больше говорят а Путине чем в России
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+1
-12
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MES QUE UN CLUB
14.02.2021 в 16:18
Придурок, в Украине, а не на Украине и про таких проституток как ты, везде говорят.
+8
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.02.2021 в 16:19
Когда не аргументов идут оскарбления.это уже признак что человек не прав
0
-8
avatar
MES QUE UN CLUB
14.02.2021 в 16:22
А какие у тебя аргументы наговаривать на Динамо на ветке Шахтёра? А у меня есть аргументы. Ты и твои сородичи за тридцать серебряников продали родину.
+8
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
14.02.2021 в 16:23
крысчанин, на таких как ты аргументы не тратят, их пинают между делом) причем чаще свои, "русские"
+7
-3
UA Hero (Chernivtsi)
14.02.2021 в 16:37
Та забийте ви на того "ущєрбного"... Нехай дрочить там на Раші своїй...
+1
-1
Algrab (Костопiль)
14.02.2021 в 16:38
Пішов н.х.р з сайту, путінська криса.
0
-1
Golfik25 (Киев)
14.02.2021 в 16:52
Играть надо, а не переносить матчи, и ныть на технарь. Это карма.
Ответить
0
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
14.02.2021 в 16:03
пенисов наверное будет ныть ,что поле было плохое,и вообще все матчи чмохтаря надо переносить на лето,или сразу присваивать 3 очка))))
Ответить
+12
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
14.02.2021 в 16:15
Якщо він буде нити, то нічого в Київ переносити матчі і цьому шахтьору Бразилія требе не шукати сракою теплого місця, то Львів їм не такий, потім Харків, тепер Київ, по місцю реєстрації у Маріуполь, якщо це ще шахтьор Донецьк, там їхнє місце.
Ответить
+7
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
14.02.2021 в 16:18
Та срать на ту проститутку, пускай ноет.
Ответить
+8
-1
alex 66 (Кременчуг)
14.02.2021 в 16:03
Понятно, что по такому полю феерию в игре не покажешь, где то в подсознании матч в Израиле (дабы не поломаться), но брать очки с КК было нужно, это Вам не Турция))). Привет Каштру.
Ответить
+5
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
14.02.2021 в 16:22
Брать очки было нужно? Так они взяли очко, с них хватит. Очковая команда взяла очко)))
Ответить
+6
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
14.02.2021 в 16:02
ОХ как обиделись вместе с динисовым о том что КАШТРУ непритендент на лучшего тренера 2020-вот и ответ- ЛУЧЕСКУ выиграл-СКРИПНИК выиграл РЯБОКОНЬ хоть и проиграл но игра была равной с ЗАРЕЙ- а тренер Ш при таком бюджете не то что должен выигрывать у колхоза-простите ковалевцы-а даже не замечать
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+13
-2
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таврия19752009 (симферополь)
14.02.2021 в 16:06
Олимпик традицонно раздвигает перед Динамо .даже сценарий один сначало Олимпик забивает.а в итоги 3*1
Ответить
+2
-14
Wertu098 (8-2 -красота)
14.02.2021 в 16:08
вот арендуполь совсем другое дело)))..как вспомню коменты после матча чмохтар-арендуполь,аж городость берет за такие дерби ..пхахаха
+10
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.02.2021 в 16:12
Мариуполь отнял в прошлом сезоне очки у Шахтера А Динамо 4поражения от Шахтера прошлый сезон.так кто фан клуб?
+1
-13
Wertu098 (8-2 -красота)
14.02.2021 в 16:14
это чмохтар подарили,чтоб немощные в первую шестерку попали,эти сказки рассказывай своим сородичам
+9
-1
Тренерую (Столица)
14.02.2021 в 16:14
Ты дыбил?
+4
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
14.02.2021 в 16:16
Фан- дурень із Сімферополя.
+8
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
14.02.2021 в 16:41
Да,все по сценарию,особенно гол Буяльского и штанга Цыганкова,умеют и писать и выполнять,вот только один вопрос.Тебя камнем с неба по голове не ударило?Чушь всегда легче написать чем анализ матча
+2
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
14.02.2021 в 16:21
У Колоса профессиональная команда,причем здесь колхоз и неплохо играли в ЛЕ, с чего это Шахтер должен выигрывать не замечая,да и игра после перерыва, когда зима и кондиции у всех примерно одинаковые,ДК тоже от Колоса пострадало перед перерывом.Выходить на игру с Колосом с настроением ,типа на голову сильнее- чревато.
Ответить
+5
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.02.2021 в 16:01
Шахтар відскочив. Шкода. За ефективністю гри та кількості гольових моментів Колос переважив суперника, але змарнував свої шанси.
Ответить
+15
-2
янковский ян (Запорожье)
14.02.2021 в 16:01
Очень неожиданно. Думал шахтер функуионально намного более подготовлен
Ответить
+8
-3
avatar
scorpius (Ck)
14.02.2021 в 16:01
Ничего страшного для Шахтера не произошло, Колос - хорошая цепкая команда.
Ответить
+6
-7
Wertu098 (8-2 -красота)
14.02.2021 в 16:00
Пхахаха,..так вам кабинет и надо,карма вас сегодня поимела)))....
Ответить
+10
-5
Algrab (Костопiль)
14.02.2021 в 16:01
Це точно.
Ответить
+10
-2
Algrab (Костопiль)
14.02.2021 в 16:00
Мудрували, мудрували, а ось що вийшло...Плюс для Динамо...
Ответить
+12
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.02.2021 в 15:59
каштру, алень, научи этих клоунов быстрее играть в пас и бить издали! тем более в такую погоду!
Ответить
+6
-8
Матч Футболович
14.02.2021 в 16:15
На сборах 90% мячей забили дальними ударами, эта тики-така пас ради паса с околонулевым голевым эффектом - порядком за@б@ла.
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+1
-2
football_soccer (Украина)
14.02.2021 в 15:59
всю неделю нытики ныли, что Каштру лучший тренер всей галактики. Ну и шо, где ваш Каштру, ребятки? ))
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+12
-1
Algrab (Костопiль)
14.02.2021 в 16:00
Де Каштру, де?
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+14
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
14.02.2021 в 16:01
В коваливке снег расчищает
+10
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
14.02.2021 в 16:19
Сыруна уже успокоили, что он не лучший.
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+3
-1


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