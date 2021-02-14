Погрязли. Колос - Шахтёр 0:0

Расхваленный во время зимней паузы за игру в контрольных матчах Евгений Коноплянка место в старте получил. То ли на позиции правого вингера, то ли вторым форвардом рядом с Мораесом. В любом случае, на сборах игрок национальной сборной выглядел получше, чем сегодня. Может, это связано хотя бы с уровнем сопротивления: сегодня был не середняк чемпионата Боснии и Герцеговины, а середняк УПЛ с амбициями на еврокубки.

О предыстории в виде переноса игры с Ковалёвки в столицу страны нечего рассказывать. Это и так все знают. Интереснее другое: на побитом газоне стадиона имени Валерия Лобановского красивого футбола не получилось. Эта игра - классическая история, как две команды боролись с поле, но оказались в неравных условиях, ведь травяное покрытие здорово истоптали вчера и продолжили это делать сегодня.

Если по ходу сборов мы отмечали, что "горнякам" тяжело даются игры первым номером, когда нужно взламывать насыщенную чужую оборону. Но сегодня не было и этого: квартет защитников "Колоса" - Черноморец, Петров, Гавриш, Кравченко - здорово делали свою работу, перекрывали все зоны, страховали друг друга и просто не подпускали чемпиона к воротам.

Поначалу "горняки" решили включить режим "Силекс" - против этого соперника во время зимних сборов, когда также не получалось подобраться к чужим воротам, дончане просто применяли дальнюю артиллерию. Тогда четыре гола Патрик, Корниенко, Степаненко и Додо записали на свой счёт благодаря выстрелам из-за пределов штрафной. Сегодня поначалу были похожие вялые попытки, но они не привели ни к чему.

Ещё несколько раз гости разыгрывали комбинации, выводя на удар то Мораеса, то Коноплянку, то Марлоса. Но такие эпизоды были столь редки, что больше походили не на системность, а больше случайность.

"Колос", к слову, не играл просто от обороны, а сам пытался навязать игру ещё в центре поля. Самые запоминающиеся моменты были с участием Антюха: Денис сегодня был просто обязан оформлять дубль, но безбожно упускал всё, действуя в пользу "Шахтёра".

Матч вряд ли порадовал болельщика, который не поддерживал ни одну из команд: футбол был не очень зрелищным или даже можно сказать не очень качественным. Сложно и вязко было всем: и футболистам в такую погоду на таком поле, и болельщикам. Многие уже записывают эту ничью в пользу "Колоса", но команда Руслана Костышина сегодня не выглядела столь слабо, чтобы говорить, что она не заслужила эту ничью. Это была равная игра равных команд. С результатом в пользу "Динамо". Киевляне вчера на своём клубном стадионе тоже изрядно намучились с "Олимпиком", но три очка взяли. "Шахтёр" повторить этот же трюк не смог.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Колос - Шахтер 0:0

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко, Денис Антюх (Евгений Исаенко 86), Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Дмитрий Хлёбас (Мамаду Ламин Данфа 46), Никита Кравченко, Павел Ореховский (Денис Костышин 54), Андрей Богданов (Вадим Милько 77), Евгений Задоя

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо 76), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио 76), Николай Матвиенко (Манор Соломон 82), Витао (Майкон 82), Евгений Коноплянка (Тете 59)

Предупреждения: Кирилл Петров 32, Андрей Богданов 60, Александр Черноморец 64, Денис Костышин 86, Никита Кравченко 89