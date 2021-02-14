Мариуполь - Александрия 0:1. Опыт снова побеждает

Проведя все матчи первого круга на выезде, "Мариуполь" надеялся, что всю весну они будут играть на родном стадионе. Но, вероятно, объект обещали сдать только к марту, а потому пока команда Маркевича снова вынуждена ютиться в гостях. Их сегодняшний матч против "Александрии" принимала "Славутич-Арена" в Запорожье, на которой вчера сильнейшего выявляли "Заря" и "Десна". Самое интересное, что поле выглядело гораздо лучше, но тут причина в погодных условиях - сильного ветра уже не было и даже светило солнышко.

В стартовом составе номинальных хозяев не оказалось двух молодых футболистов - Сикана и Бонадренко. Первый, неожиданно для нас, проиграл конкуренцию Кулакову, а Артем получил повреждение и даже не попал в заявку. Что интересно, свой Бондаренко был и у "Александрии", который в центре обороны составил пару с Дуброй. В целом, "Александрия" своим составом не удивила.

Несмотря на погодные условия, первый тайм никак не назовешь скучным. Команды старались играть активно, а темп матча, как для февраля, был на твердую четверку. Лучше смотрелась "Александрия", которая сделала ставку на дальние забросы за спину защитникам соперника, и несколько подобных попыток приводили к опасным моментам. Лидером на поле был не Ковалец, как наверное вы успели подумать, а Лучкевич. Мяч часто находился на правом фланге, и именно оттуда же и пришел первый гол. Правда Валерий не принял в нем участие. Билык дальней передачей, которая стала для голкипера единственной точной, нашел Гречишкина, тот забросом вывел Ситало на пространство, которому понадобилось два касания - одним обработал, вторым пробил. Большего форварду и не нужно. Мог ли Кудрик выручить "приазовцев"? Скорее да, чем нет.

"Мариуполь", откровенно говоря, поплыл, хотя до пропущенного в атаке они смотрелись неплохо. Активно действовал Очеретько, несколько раз пробивал Кулаков, но какого-то стопроцентного момента не было. Наиболее реальный шанс не использовал Танковский, но хавбек наносил удар после ошибки Билыка, а не конструктивных действий его команды. Хотя могло и залететь. Концовка тайма запомнилась еще одной ошибкой Кудрика, когда тот старался дальним ударом начать атаку своей команды, но пересек линию штрафной. Был назначен достаточно опасный стандарт, который запорол Гречишкин. Что ж, за красивую голевую болельщики это ему простят.

Первые пять минут второго тайма нам решили не показывать, но исходя из увиденного дальше, сценарий матча не особо изменился. Маркевич явно не желал проигрывать и пытался взять реванш у Шарана за поражение в первом туре, но игра его команды не клеилась. Привычный футбол не получался, мяч в ногах не держался, по воротам пробивали не особо часто. Одним словом, удобно для соперника. "Александрия" несколько раз выбегала в контратаки, но не сказать, что сильно стремилась укрепить преимущество. За такую уверенность "Мариуполь" мог наказывать гостей - Сикану хватило 30 секунд после выхода на поле, чтобы появиться на ударной позиции после контратаки своей команды, но с последним ударом у нападающего возникли проблемы. Скажем прямо - такое желательно реализовывать.

"Александрия" последние десять минут решила не геройствовать совсем, полностью отдав инициативу сопернику. Владимир Шаран тянул время заменами, а Билыку несколько раз приходилось вступать в игру - хорошо пробивал Танковский, а после сравнивать счет мог и Кирюханцев. Оба раза опасно, но оба раза без голов. В компенсированное время "Мариуполь" стал забрасывать штрафную гостей навесами, один раз туда пожаловал даже вратарь, но все это ни к чему не привело - "горожане" дотянули игру до своей победы, заработав очень важные три очка.

В анонсе к матчу мы делали акцент на том, что Владимир Шаран не начал перестройку и игра "Александрии" во втором круге никак не поменяется. От своих слов мы не отказываемся. Сегодня был типичный матч в исполнении "горожан", но этого хватило, чтобы праздновать победу. Фанаты "приазовцев" могут сказать о неиспользованных моментах во второй половине, но параллельно нужно помнить, что до перерыва гости были на голову сильнее хозяев. Опытный Шаран победил еще молодого Маркевича. И это во второй раз. И это справедливо.

Фото - УПЛ

ФК Мариуполь - ФК Александрия 0:1

Гол: Артём Ситало 38

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов (Алексей Кащук 75), Дмитрий Мишнёв (Александр Драмбаев 81), Олег Очеретько, Кирилл Меличенко (Игорь Кирюханцев 46), Вячеслав Танковский, Андрей Кулаков (Даниил Сикан 75), Петр Стасюк (Никита Петерман 81)

ФК Александрия: Олег Билык, Кирилл Ковалец, Валерий Лучкевич (Богдан Мишенко 88), Артём Ситало, Павел Пашаев, Дмитрий Шастал (Денис Мирошниченко 88), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух, Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра

Предупреждения: Игорь Кирюханцев 53, Алексей Быков 65, Сергей Чоботенко 73 - Артём Ситало 5