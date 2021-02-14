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Десна проведет в Киеве домашний матч 16-го тура УПЛ против Ингульца

Премьер-лига
(1 голосов)

Погодные условия никого не жалеют

Десна проведет в Киеве домашний матч 16-го тура УПЛ против Ингульца

ФК Динамо Київ

Новина українською

Как сегодня стало известно, черниговская "Десна" попросила киевское "Динамо" сыграть матч 15-го тура УПЛ, который должен был пройти в Чернигове, на стадионе имени Валерия Лобановского. Теперь же metaratings сообщил, что "северяне" проведут игру следующего тура против "Ингульца” на этой же арене.

Причиной стали погодные условия. Руководство "Десны" не хочет рисковать получить технические поражения в случае плохой подготовки стадиона имени Гагарина в Чернигове, поэтому решило перестраховаться сразу на две игры. Киевский клуб пошел навстречу "северянам".

Матчи против "Динамо" и "Ингульца" пройдут 21-го и 26-го февраля соответственно. После этих встреч следующий домашний поединок ожидает подопечных Александра Рябоконя аж 20-го марта. Сейчас "Десна" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (9)
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Piter (Полтава)
14.02.2021 в 16:13
хтоб мені туво сказаув: у вас тойво, чемпійонат україни чи таки чемпійонат міста києва*
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+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
14.02.2021 в 16:19
Спочатку вивчити або мову або язик , а потім все тобі стане зрозуміло, полтава.
Ответить
+1
-2
янковский ян (Запорожье)
14.02.2021 в 16:13
Какой то открытый чемпионат г. Киева
Ответить
0
-2
Piter (Полтава)
14.02.2021 в 16:14
+
Ответить
+2
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
14.02.2021 в 16:29
а Маріуполь-Олександрія в Запоріжжі?
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.02.2021 в 16:01
Правильное решение. В городе 60 см снега и мороз 11-15 °. Это север, детка...
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0
-5
янковский ян (Запорожье)
14.02.2021 в 16:15
Ну да а киев это юг море и пальмы)
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+3
0
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simargl (Чернигов)
14.02.2021 в 16:22
У Десны там заявлен резервный стадион. А 140 км севернее порой очень даже заметно и не стоит переписываться с самим собой с двух аватарок то полтава то запорожье ))))
0
-4
янковский ян (Запорожье)
14.02.2021 в 17:04
Не имею я двух аватарок да и пишу я под своим реальным именем и фамилией.
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0
0


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