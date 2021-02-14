Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна проведет в Киеве домашний матч 16-го тура УПЛ против Ингульца
Погодные условия никого не жалеют
ФК Динамо Київ
Как сегодня стало известно,
Причиной стали погодные условия. Руководство "Десны" не хочет рисковать получить технические поражения в случае плохой подготовки стадиона имени Гагарина в Чернигове, поэтому решило перестраховаться сразу на две игры. Киевский клуб пошел навстречу "северянам".
Матчи против "Динамо" и "Ингульца" пройдут 21-го и 26-го февраля соответственно. После этих встреч следующий домашний поединок ожидает подопечных Александра Рябоконя аж 20-го марта. Сейчас "Десна" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Сульшер приведет МЮ к титулу АПЛ. Доказываем
- Куда уйдут Русин с Шабановым, несостоявшийся новичок Ингульца. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Данило Силва возвращается в Динамо
- Известный итог переговоров представителей Тайсона с Интернасьоналом
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Новости по теме
- 08:48 Украинские Львов без поражений, у Ингульца лучшая оборона, всего одна победа Мариуполя. Все спарринги клубов УПЛ
- 01:18 Украинские 14-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
- 23:46 Украинские Заря купила лучшего бомбардира УПЛ, Днепр-1 арендует легионеров. Таблица трансферов УПЛ: зима-2021