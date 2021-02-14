Десна проведет в Киеве домашний матч 16-го тура УПЛ против Ингульца

Как сегодня стало известно, черниговская "Десна" попросила киевское "Динамо" сыграть матч 15-го тура УПЛ , который должен был пройти в Чернигове, на стадионе имени Валерия Лобановского. Теперь же metaratings сообщил, что "северяне" проведут игру следующего тура против "Ингульца” на этой же арене.

Причиной стали погодные условия. Руководство "Десны" не хочет рисковать получить технические поражения в случае плохой подготовки стадиона имени Гагарина в Чернигове, поэтому решило перестраховаться сразу на две игры. Киевский клуб пошел навстречу "северянам".

Матчи против "Динамо" и "Ингульца" пройдут 21-го и 26-го февраля соответственно. После этих встреч следующий домашний поединок ожидает подопечных Александра Рябоконя аж 20-го марта. Сейчас "Десна" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.