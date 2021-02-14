Favbet-лига. Днепр 2:0 Ингулец, карма безжалостная и беспощадная

Хоть вашего покорного слугу и "захейтили" в комментариях к прогнозу на этот матч, но в основе "Днепра-1" действительно появился хорватский новичок Марио Чуже. Ну а Сергею Булеце нашлось место в заявке - хоть и не в старте, зато на скамейке запасных. В числе топ-11 же Игорь Йовичевич доверился Александру Пихаленку, что слегка удивило.

У "Ингульца" состав был еще более непривычным, но причиной этому две серьезные потери. Владислав Лупашко травмировался и пропустит остаток сезона, его место в центре поля занял Александр Кучеренко. На правом фланге обороны же не смог сыграть Денис Балан, перебравший предупреждений. Номинально его заменил универсал Михаил Шишка. Также шанс проявить себя получил Михаил Плохотнюк, ради которого тренер даже сменил схему на формацию с двумя нападающими. Дениса Васина не оказалось даже в заявке команды Сергея Лавриненко. Также петровцы потеряли Богдана Шуста, судя по всему, у опытного голкипера случилась травма буквально накануне возобновления чемпионата.

Достаточно быстро отсутствие основного голкипера гостей сказалось. Ничего не предвещало беды, старт матча прошел в спокойном темпе. Навес Пихаленка с углового должен был нейтрализовать на выходе Крынский, но Владимира в верховой борьбе опередил Дуглас, который срезал мяч в сетку. Впрочем, как показал дальнейший ход первого тайма, гол оказался логичным, ведь "Днепр-1" владел ощутимым преимуществом. Лишь под занавес первого тайма "Ингулец" немного поатаковал, стараясь завершать каждую атаку акцентированным ударом. Правда снова пропустил - Довбик пробил со штрафного и мяч от бедра Кучеренко влетел в сетку, дезориентировав голкипера. Ну а перед самым уходом команд в раздевалку на перерыв Дуглас мог оформить дубль и довести счет до крупного, проверив прочность перекладины ударом головой после подачи углового.

После перерыва характер игры не сильно изменился, хоть гостям и стоило бы, учитывая отставание в два мяча, играть более агрессивно. Но именно днепряне владели инициативой, а первый удар просто в сторону ворот соперника со стороны "Ингульца" был нанесен лишь в концовке тайма. Замены от Лавриненко также не помогли гостям, которые, создалось такое впечатление, банально не имели "плана Б" на случай быстро пропущенного гола. Уже на фактически последних минутах они смогли заставить Юрчука всерьез вступить в игру. Но вратарь "Днепра-1", в отличие от коллеги, сыграл надежно.

После матча, почему-то, сразу же припомнился поединок "Ингульца" против "Олимпика", выигранный за счет двух ошибок вратаря дончан (2:1). Судя по всему, в стартовом матче весенней части сезона петровцам аукнулась та дебютная победа в элите...

Днепр-1 - Ингулец 2:0 (2:0)

Голы: Дуглас (11), Кучеренко (42 авт.)

Днепр-1: Юрчук, Тэйлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихаленок (Батагов 90+1), Игнатенко, Когут (Ди Франко 77), Назаренко (Вагнер Гонсалвез 77), Чуже (Цуриков 90+1) Довбик (Хобленко 84).

Ингулец: Крынский, Шишка, Ковалев, Павлов (Семенко 46), Квасный, Запорожец (Белоцерковец 87), Кучеренко, Бартулович (Щедрый 68), Козак (Коваленко 68), Плохотнюк, Ситчинава (Мкомола 87).

Предупреждения: Когут (50), Назаренко (70), Гонсалвез (82) - Квасный (40) Плохотнюк (72)

Удаление: Плохотнюк (89)