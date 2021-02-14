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В Киеве сухо. Колос - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Холодный футбол до голов и не только

В Киеве сухо. Колос - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

ФК Шахтар

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Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграл свой первый официальный поединок в новом году. Подопечным Луиша Каштру противостоял "Колос". Команды за 90 минут не сумели отличиться ни разу, несмотря на неплохие моменты от обоих коллективов..

В конце матча "горняки" дважды требовали назначения пенальти, однажды даже задействовался VAR, однако арбитр Игорь Пасхал отклонил все апелляции.

"Колос" - "Шахтер" 0:0

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол1/2/3

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