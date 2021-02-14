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В Киеве сухо. Колос - Шахтер 0:0. Видеообзор матча
Холодный футбол до голов и не только
ФК Шахтар
Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграл свой первый официальный поединок в новом году. Подопечным Луиша Каштру противостоял "Колос". Команды за 90 минут не сумели отличиться ни разу, несмотря на неплохие моменты от обоих коллективов..
В конце матча "горняки" дважды требовали назначения пенальти, однажды даже задействовался VAR, однако арбитр Игорь Пасхал отклонил все апелляции.
"Колос" - "Шахтер" 0:0
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Источник:Футбол1/2/3
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