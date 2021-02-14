В Киеве сухо. Колос - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграл свой первый официальный поединок в новом году. Подопечным Луиша Каштру противостоял "Колос". Команды за 90 минут не сумели отличиться ни разу, несмотря на неплохие моменты от обоих коллективов..

В конце матча "горняки" дважды требовали назначения пенальти, однажды даже задействовался VAR, однако арбитр Игорь Пасхал отклонил все апелляции.

"Колос" - "Шахтер" 0:0