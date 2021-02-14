Костышин: Нам повезло, что мы с Шахтером играли в таких погодных условиях

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями после нулевой ничьи с донецким "Шахтером" в матче 14-го тура УПЛ.

– "Колос" можно поздравить с ничейным результатом?

– Это первые очки за время существования "Колоса", которые мы отобрали у "Шахтера". У "Динамо" отбирали, пришло время отобрать и у "Шахтера". А по игре – очень понравился второй тайм в исполнении нашей команды. Первый тайм мне не понравился – контригры не было, сильно прижимались, можно сказать, что нам повезло. А во втором тайме команда была похожа на себя. Я не говорю, что мы превосходили по владению мячом, но наши выпады были острыми. Хочется поблагодарить руководство "Шахтера" и "Динамо", что этот матч состоялся. Такая солидарность двух клубов. Мы были готовы проводить матч в Ковалевке, но там был сильный ветер. Если бы сняли покрывало, то поле через минут 20 накрылось бы коркой льда. У нас такое расположение стадиона, он стоит на сквозняке, не закрыт, как "Динамо" или стадионы в областных центрах. Мы построили там, где построили. Большая благодарность двум грандам, что этот матч состоялся.

– Луиш Каштру сказал, что газон – не главная причина, он больше жаловался на нереализацию. Ваше мнение, качество газона влияло на игру?

– Оно влияло, сделало для нас игру легче. Скорость работы с мячом стала намного ниже. Все понимают, что на хорошем поле с футболистами "Шахтера" намного сложнее. Нам повезло, что мы с "Шахтером" играли в таких погодных условиях, скорость игры и мастерство где-то выровнялись.

– Все ваши замены были направлены на атаку. Вы старались заработать три очка?

– Если честно, после первого тайма по тому, как шла игра, во втором думали, что можем даже победить. По игре чувствовалось, что и физически, чем ближе к концу матча – тем лучше мы выглядим. Характер ли это или "Шахтер" больше думает об ЛЕ – все равно это мотивация. Нам так казалось, и мы выпускали свежих футболистов, чтобы где-то воспользоваться свободными зонами. Это и запланированные замены изначально.

– В компенсированное время наблюдали за вами и президентом клуба в момент, когда арбитр пошел смотреть ВАР. Какие были ваши эмоции?

– Я видел этот эпизод. У бровки ничего не видно, а оттуда было видно, что не было. Высокий очень мяч, даже если было какое-то нарушение, то на такой высоте сложно сыграть, футболист не может ударить по мячу. Я пошел выяснять этот момент, поскольку был в роли зрителя, – рассказал Костышин.