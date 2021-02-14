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На опыте. Мариуполь - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча
Тяжелый поединок от обеих команд
УПЛ
В рамках 14-го тура УПЛ "Мариуполь" принимал дома "Александрию". Единственный мяч во встрече забили гости в первом тайме усилиями Артема Ситало. Отметим, что средний возраст стартового состава приазовцев в этой встрече был на 4,5 года меньше, чем "горожан" - 22,7 против 27,2. Опыт удержание счета и тяжелое поле помогло подопечным Владимира Шарана не пропустить и довести матч до логического завершения.
"Мариуполь" - "Александрия" 0:1
Гол: Артем Ситало 38
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Источник:Футбол1/2/3
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