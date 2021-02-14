Цитаишвили отметился голом в дебютном матче за Ворсклу. ВИДЕО

В матче 14-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" на выезде играет против львовского "Руха" (1:1 - второй тайм).

Счет в поединке открыл левый вингер хозяев поля Юрий Климчук, реализовав пенальти на 17-й минуте встречи. А на 52-й минуте фланговый полузащитник полтавчан Георгий Цитаишвили отметился забитым мячем и установил паритет на табло.

Таким образом, 20-летний воспитанник киевского "Динамо" отметился дебютным голом за "Ворсклу" в своем первом официальном матче.

Напомним, Гио будет выступать за команду Юрия Максимова до конца текущего сезона на правах аренды.

Видео гола Цитаишвили

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