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Цитаишвили отметился голом в дебютном матче за Ворсклу. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Воспитанник "Динамо" поразил ворота львовского "Руха"

Цитаишвили отметился голом в дебютном матче за Ворсклу. ВИДЕО

vorskla.com.ua

Новина українською

В матче 14-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" на выезде играет против львовского "Руха" (1:1 - второй тайм).

Счет в поединке открыл левый вингер хозяев поля Юрий Климчук, реализовав пенальти на 17-й минуте встречи. А на 52-й минуте фланговый полузащитник полтавчан Георгий Цитаишвили отметился забитым мячем и установил паритет на табло.

Таким образом, 20-летний воспитанник киевского "Динамо" отметился дебютным голом за "Ворсклу" в своем первом официальном матче.

Напомним, Гио будет выступать за команду Юрия Максимова до конца текущего сезона на правах аренды.

Видео гола Цитаишвили

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Георгий Цитаишвили
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
14.02.2021 в 18:46
Шпили-вили
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ferzz (Gluhiv)
14.02.2021 в 18:32
Гол породистый. Молодец!
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