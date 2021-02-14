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Шаран: Мы играли тактически правильно, игроки выполняли практически все установки
Наставник "Александрии" подвел итоги выездной победы над "моряками"
ФК "Александрия"
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал
"Игра была достаточно ровной. В первом тайме мы играли лучше, мы играли тактически правильно и футболисты выполняли практически все установки, которые от них требовал тренерский штаб. В принципе, первым таймом я остался доволен. И видел, что мы спокойно уверенно можем победить. Но это футбол, и во втором тайме инициативой завладели уже хозяева поля.
Футболисты "Мариуполя" прибавили в скорости, более агрессивнее стали в атаке, а мы, к сожалению, немного подсели, хотя физически ребята сказали, что готовы. В целом, игрой я доволен.
Хочу отдельно поблагодарить работников стадиона "Славутич-Арена" за то, что смогли подготовить поле. Тем более, что было две игры подряд за два дня на одном стадионе", – рассказал Шаран.
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