Днепр-1 - Ингулец 2:0. Обзор матча и видео голов

В матче 14-го тура чемпионата Украины подопечные Игоря Йовичевича уверенно победили "Ингулец" со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Дуглас, а второй забитый мяч пришелся на автогол центрального защитника Кучеренко.

После этого тура днепряне имеют в своем активе 11 очков и поднялись на 11 место в турнирной таблице. В свою очередь у команды Сергея Лавриненко такое же количество баллов, но "Ингулец" уступает "Днепру-1" по дополнительным показателям и занимает 12 позицию.

Днепр-1 - Ингулец 2:0 (2:0)

Голы: Дуглас (11), Кучеренко (42 авт.)

Днепр-1: Юрчук, Тэйлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихаленок (Батагов 90+1), Игнатенко, Когут (Ди Франко 77), Назаренко (Вагнер Гонсалвез 77), Чуже (Цуриков 90+1) Довбик (Хобленко 84).

Ингулец: Крынский, Шишка, Ковалев, Павлов (Семенко 46), Квасный, Запорожец (Белоцерковец 87), Кучеренко, Бартулович (Щедрый 68), Козак (Коваленко 68), Плохотнюк, Ситчинава (Мкомола 87).

Предупреждения: Когут (50), Назаренко (70), Гонсалвез (82) - Квасный (40) Плохотнюк (72)

Удаление: Плохотнюк (89)