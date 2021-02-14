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Рух - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Во Львове команды поделили очки

Рух - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча

УПЛ

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На "Арене Львов" в рамках 14-го тура УПЛ встречались "Рух" и "Ворскла". Хозяева первыми открыли счет в матче, забив с пенальти в начале встречи. После перерыва подопечные Юрия Максимова восстановили паритет благодаря индивидуальному проходу Георгия Цитаишвили, который обыграл нескольких соперников. Для игроков это был третий и первый мяч в сезоне соответственно.

"Рух" в середине второго тайма имел шанс снова выйти вперед, однако защитники полтавчан сыграли на уровне.

"Рух" - "Ворскла" 1:1

Голы: Юрий Климчук 17 пен. - Георгий Цитаишвили 52

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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Источник:
Футбол1/2/3

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