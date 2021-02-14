Рух - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча

На "Арене Львов" в рамках 14-го тура УПЛ встречались "Рух" и "Ворскла" . Хозяева первыми открыли счет в матче, забив с пенальти в начале встречи. После перерыва подопечные Юрия Максимова восстановили паритет благодаря индивидуальному проходу Георгия Цитаишвили, который обыграл нескольких соперников. Для игроков это был третий и первый мяч в сезоне соответственно.

"Рух" в середине второго тайма имел шанс снова выйти вперед, однако защитники полтавчан сыграли на уровне.

"Рух" - "Ворскла" 1:1

Голы: Юрий Климчук 17 пен. - Георгий Цитаишвили 52