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Рух - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча
Во Львове команды поделили очки
УПЛ
На "Арене Львов" в рамках 14-го тура УПЛ
"Рух" в середине второго тайма имел шанс снова выйти вперед, однако защитники полтавчан сыграли на уровне.
"Рух" - "Ворскла" 1:1
Голы: Юрий Климчук 17 пен. - Георгий Цитаишвили 52
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