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Шахтер впервые за девять лет не взял верх в первом официальном матче года в УПЛ
До юбилея не хватило совсем немного
ФК Шахтар
"Колос" на стадионе имени Валерия Лобановского отобрал очки у "Шахтера". Мало того, что коваливцы впервые не проиграли "горнякам", так дончане еще и прервали свою победную серию.
С 2013-го года "оранжево-черные" побеждали во всех первых матчах УПЛ после прохождения зимних сборов. Последний раз у "Шахтера" отбирал очки в таком поединке "Днепр". Отметим, что в 2013-2019 гг "горняки" забивали больше одного гола в подобных играх.
"Динамо" же взяло верх в восьмом подряд первом матче в УПЛ после зимних сборов, переиграв "Олимпик".
После потерянных очков "Шахтера" разрыв между лидерами чемпионата Украины – "горняками" и киевлянами увеличился до трех очков.
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