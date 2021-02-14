Йовичевич: Замечательное поле на Днепр-Арене. По сравнению с другими у нас – весна

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал игру своих подопечных против "Ингульца" и поблагодарил работников стадиона за подготовку газона к матчу:

"Во-первых, поздравляю ребят с сегодняшней игрой, которая была для нас очень важна. С первого дня сборов команда показала амбиции, желание и готовность, понимая ситуацию. И тонус, которого они придерживались, перенесли в первый тур чемпионата. Это для нас очень важные три очка. И не только сама победа, а много факторов, которые важны для нас, как для команды. Сегодня, считаю, победили заслуженно. Полностью контролировали игру, как с мячом, так и без него.

Должны были закрывать матч раньше, чтобы спокойнее было. 2:0 - всегда неприятный результат, ведь соперник может забить, и тогда не знаешь, защищаться, или атаковать. Хотя я не против выигрывать каждый матч 2:0.

С мячом мы имели четкую идею, а без мяча знали, как прессинговать "Ингулец". В первом тайме неприятности нам делал Запорожец, который через длинный мяч падал во внешнюю ротацию, и после паса в глубину на Сичинаву возникали проблемные ситуации. Мы готовились к такому, и, несмотря на один случай, когда он бежал от Логинова, в общем держали под контролем эту ситуацию.

Неприятные всегда в них стандарты в исполнении Бартуловича. Но отмечу еще раз, что футболисты выполнили план на игру в работе с мячом, как вести себя без мяча, что делать в переходных моментах после отбора, после потери - за это могу только поблагодарить команду. Теперь готовимся с воодушевлением к бою с "Олимпиком".

Я бы хотел, кстати, поблагодарить работников "Днепр-Арены", потому что такой газон - это роскошь. Вы видели, какие разные по своим состоянием были поля в Украине. А у нас была будто весна. Это дает нам качество в игре и облегчает условия. Очень большое спасибо за это! ", - передает слова хорватского наставника пресс-служба днепрян.