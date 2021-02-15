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Селезнев - об отчислении из Колоса: Собрались 6-7 известных человек. Я пару бокалов выпил

Премьер-лига
(1 голосов)

Миля тоже там был!

Селезнев - об отчислении из Колоса: Собрались 6-7 известных человек. Я пару бокалов выпил

koloskovalivka.com

Новина українською

Опытный нападающий Евгений Селезнев в эфире программы "Великий футбол" на ТК Футбол 1 рассказал об истории, которая предшествовала его отчислению из "Колоса".

"Я много о себе прочитал за последние дни, даже не понял, почему это все происходило? Откуда все это взялось? Красное вино я выпить могу. Почему нет? Вот мы и выпили", - объясняет футболист.

"Я не мерял, как много выпили. Пару бокалов примерно, я их не считал. Сидим, разговариваем - 6-7 очень известных человек. Сыграть в том товарищеском матче мне не позволили ахиллы, это вам любой доктор подтвердит. В тот день я правда выпил много обезболивающих, растерся мазью. Боль не позволяла делать вообще ничего.

Я не мог играть, с разминки тоже пришлось уйти. Я человек эмоциональный, Руслан Владимирович тоже. Какой-то конфликт произошел. Да, я вспылил, повел себя где-то некорректно, был сильно неправ. Я готов извиниться за то, где был неправ.

Приехав в Киев, я написал ему большое СМС, но он до сих пор не ответил. Поднимался вопрос о разрыве контракта. Я спросил, на каких основаниях? Их просто нет. На моей стороне факты, а у других лишь догадки. Это неправильно, я не могу отвечать за то, что кому-то кажется. У меня все еще контракт с "Колосом", я его выполнял и выполняю. Наверное, мы с Русланом Владимировичем должны все решить, другого выхода нет".

После этого Селезнев прямо в эфире программы обратился к Костышину с извинениями:

"Руслан Владимирович, я хочу извиниться за свой характер, вспыльчивость и эмоции, а также за то, как воспринял ситуацию и не стал разговаривать, а просто сел на самолет и улетел. Я готов признать свою вину".

Интересно, что в программе "Великий футбол" назвали и "собутыльников" Селезнева на турецком сборе. Там были Андрей Воронин, Артем Милевский, а также бывшие российские сборники Александр Самедов, Андрей Аршавин и Владислав Радимов.

Ранее "Колос" исключил Селезнева из заявки на вторую половину сезона УПЛ. В первой части чемпионата ветеран провел 5 голов с пенальти в 12 матчах.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол 1/2/3

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
15.02.2021 в 01:11
Какое оно тупое... он что, выпил пару бокалов красного вина???
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