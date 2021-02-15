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Суркис выступил за проведение двух туров УПЛ в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

На первом месте должна стоять забота о футболистах

Суркис выступил за проведение двух туров УПЛ в Турции

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью “Профутбол Digital” высказался на тему сроков возобновления текущего чемпионата Украины после зимней паузы. Также Игорь Суркис прокомментировал возвращение на после после годичной дисквалификации Артема Беседина, который в поединке с "Олимпиком" отметился дублем.

- Думаю, учитывая столь низкую температуру воздуха, для всех команд было бы проще провести первые два тура второй части чемпионата в Турции. Если проведение этих матчей в срок было необходимо для национальной сборной. Или нужно было найти окна для проведения этих матчей позже. Мы же должны беречь наших футболистов. Если мы ценим наших футболистов, то они не могут играть на таком поле. Это касается не только "Динамо", а всех клубов.

Я не понимаю, для чего проводить чемпионат без зрителей в таких погодных условиях. Мы готовили поле стадиона "Динамо" всю зиму. И за 3-4 недели понимали, что будет такая погода, но в этой ситуации должны были реагировать компетентные органы, которые проводят чемпионат. Результат матча мог быть любым, но ведь любой футболист мог легко получить травму на таком поле - выйдите и посмотрите на него, это же каток! Подогрев поля во время игры держать включенным невозможно по правилам безопасности.

В будущем всё это нужно учесть. Повторюсь, на первом месте должна стоять забота о футболистах.

Что же касается возвращения Артема Беседина, то я им очень доволен. Он самостоятельно готовился весь год, получив, считаю, незаслуженную, ошибочную дисквалификацию. Очень рад за Артема, но не только потому что он забил сегодня голы: Беседин вышел и показал, что он - боец, и готов сражаться за "Динамо". Это боевая единица не только для нашей команды, но и для сборной Украины", - сказал Суркис

Напомним, что первые матчи прошли в минувшие выходные, все они состоялись при сильном морозе. "Динамо" вторую часть чемпионата начало домашним матчем с донецким "Олимпиком" (3:1)

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (14)
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ascent (Луксор)
15.02.2021 в 09:31
Беречь своих игроков клубы НЕ должны: по крайней мере так доказывали орнитологи на примере Шахтера, когда матч с Ингульцом отменили. Пусть играют на ледяном бетоне! Орнитологи, вы меня убедили!!!
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0
yuriy762 (Харьков)
15.02.2021 в 09:25
В чем то можно согласиться. Мы как-то уже привыкли к теплой зиме, а в этом году февраль действительно лютый своими морозами. Плюсовая температура установится с середины марта - к 18-му туру. Турция не Турция - не все такие богатые (хотя при -15º прогреть и высушить гектар газона стоит не мало), а игры перенести на более поздний срок вполне возможно. Набор игровой практики участниками сборной - сомнительно, что по раскисшему полю он сыграет добрую службу, наоборот, только будет переутомлять
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
15.02.2021 в 09:23
Начинать в начале июля и тогда можно начинать второй круг в средине марта
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2021 в 09:09
та неужели?
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0
0
karpatoman (Львів)
15.02.2021 в 08:54
Я про це вже давно казав, а Суркіс тільки зараз почав :)
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+1
0
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ascent (Луксор)
15.02.2021 в 08:38
"Мы же должны беречь наших футболистов." - орнитологи против!
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0
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
15.02.2021 в 08:56
Опять стекломоя перебрал?
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+1
-2
Djon (Киев)
15.02.2021 в 09:05
Який же ти хворий
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0
-2
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ascent (Луксор)
15.02.2021 в 09:31
Беречь своих игроков клубы не должны: по крайней мере так доказывали орнитологи на примере Шахтера, когда матч с Ингульцом отменили. Пусть играют на ледяном бетоне! Орнитологи, вы меня убедили!!!
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
15.02.2021 в 08:30
Та играйте где хотите, можете там в Турции жить бухать отдыхать, нам на вас срать
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+1
-4
Djon (Киев)
15.02.2021 в 09:04
На тебе теж всім насрати
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
15.02.2021 в 07:44
А че двух. Пусть там до мая играют
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+1
-3
Djon (Киев)
15.02.2021 в 09:06
Аби якусь дурню морознути
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
15.02.2021 в 09:24
Покажи хоть один чемпионат в мире который играет свои матчи ща границей. Не выставочные. А именно полноценный тур
+1
0


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