Суркис выступил за проведение двух туров УПЛ в Турции

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью “Профутбол Digital” высказался на тему сроков возобновления текущего чемпионата Украины после зимней паузы. Также Игорь Суркис прокомментировал возвращение на после после годичной дисквалификации Артема Беседина, который в поединке с "Олимпиком" отметился дублем.

- Думаю, учитывая столь низкую температуру воздуха, для всех команд было бы проще провести первые два тура второй части чемпионата в Турции. Если проведение этих матчей в срок было необходимо для национальной сборной. Или нужно было найти окна для проведения этих матчей позже. Мы же должны беречь наших футболистов. Если мы ценим наших футболистов, то они не могут играть на таком поле. Это касается не только "Динамо", а всех клубов.

Я не понимаю, для чего проводить чемпионат без зрителей в таких погодных условиях. Мы готовили поле стадиона "Динамо" всю зиму. И за 3-4 недели понимали, что будет такая погода, но в этой ситуации должны были реагировать компетентные органы, которые проводят чемпионат. Результат матча мог быть любым, но ведь любой футболист мог легко получить травму на таком поле - выйдите и посмотрите на него, это же каток! Подогрев поля во время игры держать включенным невозможно по правилам безопасности.

В будущем всё это нужно учесть. Повторюсь, на первом месте должна стоять забота о футболистах.

Что же касается возвращения Артема Беседина, то я им очень доволен. Он самостоятельно готовился весь год, получив, считаю, незаслуженную, ошибочную дисквалификацию. Очень рад за Артема, но не только потому что он забил сегодня голы: Беседин вышел и показал, что он - боец, и готов сражаться за "Динамо". Это боевая единица не только для нашей команды, но и для сборной Украины", - сказал Суркис