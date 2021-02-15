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Кобин: Пыняшко говорил, что если не выйдем в УПЛ - поедет в Канаду плитку класть за 35 долларов в час
В первой лиги зарплаты небольшие
SportArena
Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал, как Василий Пыняшко хотел уехать в Канаду работать плиточником.
"В первой лиге у нас были небольшие зарплаты. У Пыняшко есть друг, который переехал в Канаду. Там платили 35 долларов в час за кладку плитки. Вася так себе подсчитал, говорит: "Васильевич, если не выйдем сейчас в УПЛ - собираю манатки и еду в Канаду плитку класть за 35 долларов в час".
Потом мы вышли в УПЛ, приехал Шиндер. Я спросил у него, сколько в Германии платят за кладку плитки. Он тоже назвал, но в евро. Говорю Васе: "Ты спешишь. Вот есть Германия, можно ехать ближе", – сказал Кобин.
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