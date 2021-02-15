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Миколенко - о победе над Олимпиком: Сыграли умно, как сказал Мистер

Премьер-лига
(2 голосов)

Однако погода не позволяла контролировать мяч

Миколенко - о победе над Олимпиком: Сыграли умно, как сказал Мистер

ПРОФУТБОЛ Digital

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Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу над "Олимпиком" (3:1).

"Как в сауне, только в другую сторону. Ушки жгло немножко. Если честно, первые 10 минут тяжело, очень холодно. А потом уже нормально.

Все видели поле, мы играли, старались обезопасить свои ворота. Жаль, что пропустили. Но поле не позволяло нам контролировать мяч, разыгрывать, погода не позволяла.

Мы больше сыграли умно, как сказал Мистер. Мы сыграли на длинных передачах, второй мяч подбирали", – сказал Миколенко.

Напомним, что благодаря этой победе киевляне набрали 3 очка и укрепили лидерство в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
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