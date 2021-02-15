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Гендиректор Зари заявил, что не оставит без внимания инцидент в матче с Десной

Премьер-лига
(1 голосов)

Неприятный эпизод

Гендиректор Зари заявил, что не оставит без внимания инцидент в матче с Десной

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов прокомментировал эпизод с расистским высказыванием в матче 14-го тура УПЛ против "Десны".

"Эпизод произошел в конце матча, он был неприятным. Были высказывания со стороны тренерского штаба и футболистов "Десны". Думаю, это не красит, когда сегодня во всем мире борются против расизма, высказывать такие слова.

Мы воспринимаем это как оскорбление "Зари", в том числе наших футболистов. Есть записи, сейчас разбираемся. Мы не хотим обвинять, что это был тот или иной человек. Но что это произошло со стороны тренерского штаба и запасных футболистов - очевидный факт. Чужие люди не могут находиться в этой зоне.

Наша позиция – не хотим, чтобы кого-то наказали, применили штрафные санкции, а хотим, чтобы это больше не повторялось. Чтобы "Десна" разобралась в этой ситуации и принесла извинения нашим футболистам и всему клубу "Заря".

Будем писать письмо в комитет честной игры, потому что не можем оставить момент без внимания. Он не остался без внимания и делегата матча, который в своем раппорте отметил этот инцидент", – сказал Оганов.

Напомним, что матч 14-го тура УПЛ между луганской "Зарей" и черниговской "Десной" завершился победой "черно-белых" (2:1).

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Станислав Оганов
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Источник:
Профутбол

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