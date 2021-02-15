Шахаб: Счастлив дебютировать в одном из самых больших клубов Украины

Нападающий "Зари" Шахаб Захеди прокомментировал дебют за луганский клуб.

"Конечно, я счастлив, что дебютировал. Сейчас играю в одном из самых больших клубов Украины.

Я много работал, много сделал, чтобы здесь оказаться. Конечно, я счастлив", – сказал Шахаб.