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Шахаб: Счастлив дебютировать в одном из самых больших клубов Украины
Игрок - о своем дебюте за "Зарю"
Фото - ПРОФУТБОЛ Digital
Нападающий "Зари" Шахаб Захеди прокомментировал дебют за луганский клуб.
"Конечно, я счастлив, что дебютировал. Сейчас играю в одном из самых больших клубов Украины.
Я много работал, много сделал, чтобы здесь оказаться. Конечно, я счастлив", – сказал Шахаб.
Напомним, что иранец вышел на замену на 60-й минуте игры с "Десной", заменив Дмитрия Хомченовского.
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Источник:Профутбол
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