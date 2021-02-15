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Шахаб: Счастлив дебютировать в одном из самых больших клубов Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок - о своем дебюте за "Зарю"

Шахаб: Счастлив дебютировать в одном из самых больших клубов Украины

Фото - ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Нападающий "Зари" Шахаб Захеди прокомментировал дебют за луганский клуб.

"Конечно, я счастлив, что дебютировал. Сейчас играю в одном из самых больших клубов Украины.

Я много работал, много сделал, чтобы здесь оказаться. Конечно, я счастлив", – сказал Шахаб.

Напомним, что иранец вышел на замену на 60-й минуте игры с "Десной", заменив Дмитрия Хомченовского.

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В статье: Заря (Луганск) Шахаб Захеди
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Источник:
Профутбол

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