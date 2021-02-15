Тренер Днепра-1 тоже предлагает провести первые два тура УПЛ в Турции

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич поделился мнением о матчах УПЛ при зимней погоде в Украине.

- Как считаете, нужно проводить матчи при такой погоде?

- Вообще предлагаю, чтобы федерация подумала при такой погоде первые два тура сыграть в Анталье. Все команды находятся в Анталье или Белеке. Вся судейская бригада уже там, мы их видели, вроде все на месте.

Все были бы в оптимальных условиях. Хорошая погода, хорошие стадионы. Есть минимум 4-5 лицензированных стадионов, где можно сыграть без болельщиков, как и в Украине. Было бы супер.

А когда погода улучшится, вернемся на третий тур в Украину. Это маленькое предложение. Был бы лучше футбол, потому что играем для болельщиков, - сказал Йовичевич.

Напомним, что ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выступил за проведение двух туров УПЛ в Турции.