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Тренер Днепра-1 тоже предлагает провести первые два тура УПЛ в Турции
Все были бы в оптимальных условиях
ПРОФУТБОЛ Digital
Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич поделился мнением о матчах УПЛ при зимней погоде в Украине.
- Как считаете, нужно проводить матчи при такой погоде?
- Вообще предлагаю, чтобы федерация подумала при такой погоде первые два тура сыграть в Анталье. Все команды находятся в Анталье или Белеке. Вся судейская бригада уже там, мы их видели, вроде все на месте.
Все были бы в оптимальных условиях. Хорошая погода, хорошие стадионы. Есть минимум 4-5 лицензированных стадионов, где можно сыграть без болельщиков, как и в Украине. Было бы супер.
А когда погода улучшится, вернемся на третий тур в Украину. Это маленькое предложение. Был бы лучше футбол, потому что играем для болельщиков, - сказал Йовичевич.
Напомним, что ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выступил за проведение двух туров УПЛ в Турции.
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