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Тренер Днепра-1 тоже предлагает провести первые два тура УПЛ в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Все были бы в оптимальных условиях

Тренер Днепра-1 тоже предлагает провести первые два тура УПЛ в Турции

ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич поделился мнением о матчах УПЛ при зимней погоде в Украине.

- Как считаете, нужно проводить матчи при такой погоде?

- Вообще предлагаю, чтобы федерация подумала при такой погоде первые два тура сыграть в Анталье. Все команды находятся в Анталье или Белеке. Вся судейская бригада уже там, мы их видели, вроде все на месте.

Все были бы в оптимальных условиях. Хорошая погода, хорошие стадионы. Есть минимум 4-5 лицензированных стадионов, где можно сыграть без болельщиков, как и в Украине. Было бы супер.

А когда погода улучшится, вернемся на третий тур в Украину. Это маленькое предложение. Был бы лучше футбол, потому что играем для болельщиков, - сказал Йовичевич.

Напомним, что ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выступил за проведение двух туров УПЛ в Турции.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Lion Killer (Львів)
15.02.2021 в 10:57
За такої погоди варто грати в Туреччині чи іншій країні 100%. З цим вже погодився не 1 тренер, президент клубу.
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+1
0
viajador (с. Печихвости)
15.02.2021 в 10:50
Хай в своїй Хорватії таке пропонує. Зайди-шабашники типу сраки донецької знахабніли вкрай - змогли б, то й назву України відмінили б.
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0
-2


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