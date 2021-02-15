Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это то, чего мне не хватало в Динамо". Цитаишвили – о задачах от тренерского штаба Ворсклы
Полузащитник уверен в себе
Фото - ТК Футбол
Хавбек "Ворсклы" Георгий Цитаишвили прокомментировал дебютный гол за полтавчан.
"Это то, чего мне не хватало в "Динамо", скорее всего. Меня тренерский штаб в этом плане поддерживает. Говорит, что нужно обыгрывать, создавать впереди. Даже если 5 раз потеряю, то 6-й пройдет.
Уверен в себе, потому что они дают мне уверенность. И команда в целом относится к этому нормально", – сказал Цитаишвили.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Манчестер Юнайтед отказывается от борьбы с Манчестер Сити. Таблица АПЛ 2020/21
- Селезнев - об отчислении из Колоса: Собрались 6-7 известных человек. Я пару бокалов выпил
- Серия А. Интер - Лацио 3:1. Демонстрация ЛуЛы
- Шабанов уже в Варшаве, потенциальные новички Волыни. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
knmua(Киев) (Киев)
15.02.2021 в 11:10
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...