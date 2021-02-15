  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Это то, чего мне не хватало в Динамо". Цитаишвили – о задачах от тренерского штаба Ворсклы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это то, чего мне не хватало в Динамо". Цитаишвили – о задачах от тренерского штаба Ворсклы

Премьер-лига
(6 голосов)

Полузащитник уверен в себе

"Это то, чего мне не хватало в Динамо". Цитаишвили – о задачах от тренерского штаба Ворсклы

Фото - ТК Футбол

Новина українською

Хавбек "Ворсклы" Георгий Цитаишвили прокомментировал дебютный гол за полтавчан.

"Это то, чего мне не хватало в "Динамо", скорее всего. Меня тренерский штаб в этом плане поддерживает. Говорит, что нужно обыгрывать, создавать впереди. Даже если 5 раз потеряю, то 6-й пройдет.

Уверен в себе, потому что они дают мне уверенность. И команда в целом относится к этому нормально", – сказал Цитаишвили.

Читайте также Цитаишвили отметился голом в дебютном матче за Ворсклу. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
knmua(Киев) (Киев)
15.02.2021 в 11:10
Георгий, тебе не кажется, что для Динамо непозволительная роскошь, делать одну обводку из шести попыток???
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...