"Это то, чего мне не хватало в Динамо". Цитаишвили – о задачах от тренерского штаба Ворсклы

Хавбек "Ворсклы" Георгий Цитаишвили прокомментировал дебютный гол за полтавчан.

"Это то, чего мне не хватало в "Динамо", скорее всего. Меня тренерский штаб в этом плане поддерживает. Говорит, что нужно обыгрывать, создавать впереди. Даже если 5 раз потеряю, то 6-й пройдет.

Уверен в себе, потому что они дают мне уверенность. И команда в целом относится к этому нормально", – сказал Цитаишвили.