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Экс-защитник Шахтера рассказал, почему болельщики Динамо станут уважать Луческу
Луческу очень хорошо знает футбол
Фото - TELEKOM SPORT
Бывший защитник донецкого "Шахтера" Космин Бэркэуан поделился мнением о ситуации с болельщиками киевского "Динамо", которые выражали свой протест против назначения Мирчи Луческу главным тренером команды.
- Все болельщики в душе хотят завоеванные трофеи и победы. Помню, как было, когда я перешел из "Университати" в бухарестское "Динамо", где ультрас клуба также не хотели меня видеть. Но постепенно благодаря моей работе и завоеванным трофеям ситуация изменилась. Когда появятся результаты, Мирчу Луческу будут любить и уважать.
Луческу очень хорошо знает футбол. Он вновь участвует в футбольном проекте, и я думаю, что сможет сотворить с ним великие дела. Когда мы говорим о Мирче, уже нельзя подобрать какие-то слова, но мы все знаем его как тренера, человека, и личность, - сказал Бэркэуан.
Напомним, что Космин Бэркэуан в составе донецкого "Шахтера" провел с 2004 по 2005 год.
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