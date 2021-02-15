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Экс-защитник Шахтера рассказал, почему болельщики Динамо станут уважать Луческу

Премьер-лига
(2 голосов)

Луческу очень хорошо знает футбол

Экс-защитник Шахтера рассказал, почему болельщики Динамо станут уважать Луческу

Фото - TELEKOM SPORT

Новина українською

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Космин Бэркэуан поделился мнением о ситуации с болельщиками киевского "Динамо", которые выражали свой протест против назначения Мирчи Луческу главным тренером команды.

- Все болельщики в душе хотят завоеванные трофеи и победы. Помню, как было, когда я перешел из "Университати" в бухарестское "Динамо", где ультрас клуба также не хотели меня видеть. Но постепенно благодаря моей работе и завоеванным трофеям ситуация изменилась. Когда появятся результаты, Мирчу Луческу будут любить и уважать.

Луческу очень хорошо знает футбол. Он вновь участвует в футбольном проекте, и я думаю, что сможет сотворить с ним великие дела. Когда мы говорим о Мирче, уже нельзя подобрать какие-то слова, но мы все знаем его как тренера, человека, и личность, - сказал Бэркэуан.

Напомним, что Космин Бэркэуан в составе донецкого "Шахтера" провел с 2004 по 2005 год.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Космин Бэркэуан
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Источник:
realitateasportiva.net

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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
15.02.2021 в 12:48
Мнение о Луческу может измениться, со временем. В первую очередь, если он не будет ныть, жаловаться, упрекать арбитров, бросать шапку, как это было у него в кротовне и газмясе. Работай дед. И, возможно, со временем, тебя примут все.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.02.2021 в 11:54
Щось такого не пам'ятаю? Скільки матчів він зіграв за кротів?
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Лекарь (село Дарница)
15.02.2021 в 12:49
хз, ноунейм кротовий какой-то
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