Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили

"Ворскла" провела немного контрольных матчей. И по их итогам не просматривался статус Георгия Цитаишвили как беспрекословного игрока основного состава. Однако Юрий Максимов – тренер, по-особому строящий подготовительный процесс. Для него тренировки важнее контрольных матчей.

Не утверждаем, что эту методику следует считать безальтернативно правильной. По крайней мере, "Рух" повел больше товарищеских матчей и в первом поединке после возобновления УПЛ выглядел интереснее. Было больше движения, больше старания, больше осмысленных действий, чем у "Ворсклы", которая претендует на третье место. Избежать поражения, однако, полтавчанам помог фактор индивидуального класса новичка.

Необычно такое говорить о двадцатилетнем игроке, но как иначе описывать и оценивать результативную атаку, созданную и завершенную Георгием Цитаишвили?! Принял мяч за пределами штрафной, освободился от опеки двух оппонентов, сильно и точно пробил в угол ворот, не позволив третьему сопернику вступить в борьбу за мяч. Чисто индивидуальный гол.

И неважно, что кроме этого эпизода Цитаишвили больше ничем особым не запомнился. Для "Ворсклы" он сделал результат, который может считаться приемлемым. И показал, что в этой команде, которая славится прагматичным, силовым, но не техничным футболом, Гио может быть островком креатива.

Так бывает. Кирилл Ковалец в "Александрии", Анатолий Нуриев в "Минае", Алексей Гуцуляк в "Десне" ... Георгий Цитаишвили может стать центром креативного мышления для атак "Ворсклы".

В "Динамо", по крайней мере, отличиться в нынешних условиях было бы значительно сложнее. Дебютировав в УПЛ два года назад, Гио только сейчас отметился первым голом на элитном уровне украинского футбола. И это удалось сделать в первом же официальном матче за пределами "Динамо".

Красноречивый факт и многообещающее начало для Цитаишвили. Он обещал вернуться в "Динамо" сильнее, и первый шаг уже сделан.