Горячий легион Скрипника и неотесанный расизм. Тактический анализ матча Заря - Десна

Очное противостояние "Зари" и "Десны" заранее забронировало себе статус центрального матча 14 тура УПЛ. Наверное, есть что-то символичное в том, что прошлый год закрывал матч Кубка Украины этих соперников и именно команды Виктора Скрипника и Александра Рябоконя открывали 2021 год. Параллельно проходил матч "Минай" – "Львов", но, разумеется, он скромно затерялся под тенью разборок претендентов на медали.

Как и два месяца назад, в розыгрыше Кубка, Заря переиграла своего уже принципиального соперника и продолжила беспроигрышную серию в УПЛ до 11 матчей (6 побед, 5 ничьих). В последний раз в рамках чемпионата Украины луганчане проигрывали 13 сентября "Мариуполю". После двух поражений в первом (как раз "Десне" - 1:3) и втором турах команда Виктора Скрипника больше ни кому не уступала.

Погода и состояние поля внесли серьезные коррективы в ход матча и сказались на качестве игры. Снегопад и сильный ветер при восьми градусах мороза – не лучшие условия для футбола. Особенно, аномальными и опасными эти условия могли стать для более утонченного футбола "Зари". Был период, когда казалось, что "Десна" перехватила инициативу и хозяевам на таком поле будет трудно сохранить верность принципам своей игровой структуры в фазе игры с мячом. Но, после перерыва "черно-белые" показали характер и продемонстрировали, что команда растет. "Заря" уже не в первый раз в этом сезоне выжимает результат в матче, в котором по определенным причинам она не могла рассчитывать на существенную часть своего тактического арсенала. Есть основания полагать, что в некоторой степени – это признак класса.

"Заря" – "Десна" - 2:1

Голы: Гладкий 18, Гладкий 61 - Тотовицкий 20

"Заря": Василь, Кочергин, Хомченовский (Шахаб 60), Гладкий (Казаков 90+5), Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Назарина, Фаворов, Аллахяр, Цыганикс (Жуниор Рейс 46)

"Десна": Паст, Тамм, Огиря, Калитвинцев, Билошевский (Картушов 67), Тотовицкий, Мостовой (Дегтярев 78), Гуцуляк (Домбровский 67), Конопля (Гитченко 78), Будковский, Имереков (Арвеладзе 86)

Предупреждения: Иванисеня 81 - Имереков 51, Огиря 64, Конопля 77, Калитвинцев 90+2, Будковский 90+2

В межсезонье обе команды претерпели некоторые кадровые перемены. Разумеется, авторами самого громкого трансфера в УПЛ стала "Заря". Потенциально – пара форвардов Шахаб – Аллахяр может стать грозной силой, по крайней мере, по меркам чемпионата Украины. Экс-бомбардиру "Олимпика" еще нужно немного времени, чтобы изучить и усвоить требования нового тренерского штаба и интегрироваться в систему игры Виктора Скрипника. Но уже в матче с "Десной" было видно, что у иранского тандема нападающих хорошие перспективы. Скорость и активность Аллахяра в совокупности с правильными рефлексами центрфорварда Шахаба могут активировать бурную химическую реакцию.

В распоряжении Виктора Скрипника на второй круг имеется хороший выбор нападающих – помимо разноплановых иранцев в составе "Зари" есть Александр Гладкий, который оформил дубль и вместе с Нуриевым из "Миная" делит третье место в таблице лучших бомбардиров чемпионата. Кабаев, Громов и в меньшей степени Лунев также имеют все основания претендовать на место в старте.

В матче с "Десной" Скрипник не мог рассчитывать на дисквалифицированных Кабаева и Юрченко. Учитывая эти кадровые нюансы, в принципе, составы команд были достаточно предсказуемыми, обошлось без больших сюрпризов. Главной неожиданностью было появление в основе "Десны" (вместо опытного Домбровского) арендованного у киевского "Динамо" молодого опорника Богдана Белошевского.

Оба главных тренера не стали заново изобретать велосипед и сделали ставку на свои основные тактические схемы. Базовой формацией "Десны" была- 4-2-3-1. "Заря" сыграла в свои фирменные 4-1-2-1-2, или 4-4-2 ромб, кому как больше нравится.

На схеме выше – структура позиционной игры "Зари" в атаке. Луганчане пытались играть в свой фирменный футбол, но в таких условиях это было непросто. Обе команды при переходе из атаки в оборону полагались на проактивные методы. И Луганск, и Чернигов включали интенсивный контрпрессинг. На мой взгляд, в этом аспекте преуспевали обе команды. Условия труда способствовали эффективному демонтажу атакующих взаимодействий команд. Разрушать было гораздо легче, чем создавать.

Если гостям не удавалось быстро вернуть контроль над мячом, они перестраивались для позиционной обороны 4-4-2 или 4-4-1-1. Часто Тотовицкий был ближе к линии хавбеков.

Обе команды по возможности пытались организовывать быстрые атаки. В позиционной обороне "Заря" по традиции придерживалась структуры 4-3-1-2, с Кочергиным под нападающими. В фазе игры с мячом у "Десны" Гуцуляк и Калитвинцев менялись флангами. Последний временами смещался в полупространства и в центр, обеспечивая Коноплю пространством на фланге.

Капитан "северян" Огиря подстраховывал центрбеков, создавая численный перевес в зоне над форвардами "Зари".

На скриншоте выше – пример эффективного контрпрессинга в исполнении игроков "Зари".

Пока мяч находился в первых двух третях поля "Зари" у "Десны" поддерживалась структура 4-2-3-1. Атакующая группа игроков (красная зона), в лице форварда и тройки атакующих хавбеков принимали активное участие в высоком прессинге и контрпрессинге. На правом фланге их поддерживал Конопля, который традиционно высоко поднимался вверх. Баланс поддерживал Огиря.

Обе команды имели в своем арсенале четкие структуры билд-апа и, разумеется, в завершающей стадии подготовительных сборов готовили розыгрыши под соперника, но условия не позволяли эффективно пользоваться наработками. Если в начале матча команды еще пытались как-то попробовать начинать позиционные атаки от ворот, то в последствие просто без зазрения совести обходились элементарными выносами в поле. У "Зари" часто это делали центрбеки, у "Десны" – Паст.

Отказ от розыгрышей был абсолютно уместен. Это действительно было рискованно. Первый гол "Зари" – лучшее тому подтверждение.

Паст не учел неуемную энергию Аллахяра, который легко перехватил его передачу на Мостового, и точным прострелом на Гладкого организовал первое взятие ворот.

Второй гол "Зари" также состоялся после грубейших ошибок соперника. На этот раз позиционных. На скриншоте хорошо видны свободные зоны в оборонительных беспорядках черниговской команды. Жуниор перед подачей имел столько времени, что хватило бы на то, чтобы выучить парочку слов на русском или украинском языках. Гладкий на линии вратарской был абсолютно свободен и беспрепятственно расстреливал ворота Паста.

Похоже, подобный позиционный провал – следствие неорганизованных действий в прессинге. При позиционной обороне подобная картина была бы практически невозможной. Жуниньо на фланге в последний момент попытался встретить Калитвинцев, Конопля при этом зажался в штрафную. Кочергин на углу штрафного тоже находился совершенно один.

Обе команды, совершенно оправданно пытались использовать розыгрыш углового, который принято называть – "Спарта". При подаче по четыре-пять игроков атакующей команды насыщали вратарскую площадку соперника. Для "Десны" – это вообще привычный вариант розыгрыша угловых.

Были в матче и тактические перестроения. При счете 1:1 на 60 минуте Виктор Скрипник выпустил на поле Шахаба вместо Хомченовского и автоматически перешел с 4-4-2 ромб на опробованную еще осенью схему 4-3-3. Впереди было трио Аллахяр, Гладкий, Шахаб. Лидер бомбардирской гонки, кстати, добросовестно отрабатывал в фазе игры без мяча в качестве левого нападающего. Кочергин вместо функций "десятки" начал исполнять обязанности "восьмерки" в левом полупространстве.

Через шесть минут Рябоконь ответил двойной заменой по позициям, выпустив на поле свежих Картушова и Домбровского. Последний выглядел активней и эффективней молодого дебютанта из молодежки "Динамо". Возможно, опытный Домбровский не был готов на весь матч и именно поэтому начал матч со скамейки. По игровым качествам, в подобных условиях в столь статусном матче он выглядел убедительнее Билошевского, хотя, в принципе новичок каши не портил и из игры не выпадал.

"Десна" на 78 минуте тоже перестроилась. Александр Рябоконь выпустил второго форварда и перешел на игру в три центральных защитника. Главный тренер "Десны" снял фулбеков и выпустил нападающего (Дегтярева) и третьего центрбека (Гитченко).

В концовке Рябоконь собирался выпустить свежего хавбека Арвеладзе, который по позиции должен был заменить Огирю, но травма головы Имерекова в последний момент заставила сделать вынужденную замену. Создалось впечатление, что Имереков был готов закончить матч, но для этого необходимо было поменять окровавленный свитер с окровавленным рукавом под игровой футболкой. Совершенно разумным в этой ситуации выглядело решение снять с игры именно защитника, чтобы не терять драгоценного времени. Арвеладзе вышел в пару к Домбровскому, а Огиря опустился к защитникам.

В конце матча "Десна" предсказуемо свалилась на навесы в штрафную, а "Заря" даже без мяча хладнокровно держала структуру 4-3-3. Тройка нападающих впереди держала в напряжении оборону гостей и несколько раз луганчане имели отличные возможности для контратак, но не сумели выжать из хороших выходов максимум.

"Заря" одержала победу в тяжелом матче, при этом сомнений в объективности результата не возникает. Преимущество "Десны" в течение 25 минут (с 20 по 45 минуты) не выглядят достойным аргументом в пользу гостей. На стартовом отрезке, и по большому счету, на протяжении всего второго тайма "Заря" контролировала игру.

Концовку матча немного омрачила потасовка, в которой принимали участие не только футболисты на поле, но и скамейки. В частности, в эфир попали слова, судя по всему, представителя тренерско-административного штаба "Десны": "Понабирали уродов черно...опых". Сказано это было четко, громко и внятно. Понятное дело, что все это эмоции, но, со стороны слышалось не очень солидно.

Вряд ли мелкие и не значительные признаки симуляции иранцев (которые, в принципе, имели место быть) имели бы столь бурную оценку у гостей, если бы результат для них был бы более благоприятным. Тот же Иванисеня, по традиции, симулировал гораздо более откровенно, но воспринималось это спокойнее. По большому счету, это был белый флаг "Десны", которая с учетом кубкового противостояния проигрывает "Заре" уже второй матч кряду.

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